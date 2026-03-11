Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Daniel Aybar, Juez de Faltas de Caleta Olivia, dijo a La Opinión Austral que se sintió “sorprendido al ver las imágenes proyectadas durante el discurso oficial. Uno por ahí no tiene conocimiento hasta que las ve todas juntas”.

El magistrado afirmó que con “tan pocos recursos se ha logrado hacer bastantes obras públicas, una situación que le llamó la atención gratamente”. Expresó que espera que este año el gobierno local y provincial puedan coordinar mejor a los fines de que se terminen más obras.

Remarcó la importancia de que el municipio deje de tener déficit fiscal. Explicó que esto es necesario a los fines de poder dar aumentos a los empleados.

Respecto a la labor específica del juzgado, detalló que deben resolver causas que llegan desde todas las secretarías del municipio. También reciben requerimientos de la policía, la DDI, el área de Investigaciones y demás auxiliares de la justicia.

Sostuvo que deben cumplir con estas solicitudes porque es su deber y siempre trabajan colaborando con ellos. Precisó que tratan de resolver sobre todo con la mejor imparcialidad y responsabilidad.

La intención para el periodo que recién arranca es que sea más positivo que el año pasado. El objetivo planteado por el magistrado es que la sociedad pueda contar con el servicio de justicia contravencional, que es la función principal del organismo.

Informó que las personas pueden comunicarse con el WhatsApp del Juzgado para denuncias, quejas y pedir información, la cual será brindada por el personal.