En medio de una creciente polémica por la designación de los dos nuevos vocales para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, este viernes por la mañana el presidente del máximo órgano judicial, Daniel Mariani, le tomó juramento a los dos nuevos jueces, Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, en una ceremonia que tuvo la presencia de distintas autoridades provinciales y judiciales, entre ellas, el gobernador Claudio Vidal.

Sin embargo, el acto de jura no quedó exento de controversias. Según pudo saber La Opinión Austral, los otros cuatro vocales se enteraron que iba a haber un acto porque el sector de protocolo empezó a preparar el salón donde se les iba a tomar juramento a Acevedo y González Nora, lo cual habla de la poca o nula relación que parece haber hoy en día entre el presidente del cuerpo y los otros magistrados.

Momento en el que Mariani le toma juramento a Sergio Acevedo. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Es más, lo terminaron de confirmar cuando aparecieron los dos abogados en el edificio. Luego llegarían los funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el gobernador Claudio Vidal. Todo en un contexto que comenzó hace ya semanas, luego del avance del Ejecutivo y el oficialismo en la Legislatura provincial para ampliar de 5 a 9 los miembros del TSJ, y que ha derivado en la presentación de un amparo judicial y una denuncia penal.

Mañana intensa

“Todo comenzó alrededor de las 06:00 de la mañana”, indicó una fuente de la avenida Kirchner y calle Chacabuco de Río Gallegos. A esa hora habría llegado el presidente del cuerpo al TSJ. Luego de la ceremonia, el propio Mariani -en exclusiva con el móvil de La Opinión Austral– manifestó que “una resolución de Presidencia bastó” para poder realizar el acto de jura, ante la consulta de sí había sido necesaria una acordada entre los jueces del Tribunal para avanzar en ese sentido.

Mariani en el juramento del Dr. José Antonio González Nora.

La respuesta no es menor toda vez que los otros cuatro vocales: Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta, quienes resolvieron “no ratificar” la jura, debido a que “la investidura de nuevos vocales debe contar con la aprobación colegiada del cuerpo”, y que una decisión unilateral “desnaturaliza las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Justicia”.

Sin embargo, tras la ceremonia, los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz resolvieron no ratificar las resoluciones de Presidencia que habilitaron la jura de Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos vocales del máximo tribunal provincial, designados recientemente por la Legislatura en el marco de la ampliación del cuerpo de cinco a nueve miembros.

Daniel Mariani preside el Tribunal Superior desde enero de este 2025. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

La decisión fue adoptada mediante un documento firmado por los vocales Mercau, Ludueña Campos, Fernández y Basanta, quienes resolvieron “NO RATIFICAR” las resoluciones de Presidencia registradas al Tomo CLXV, Registros 78 y 79, ambas de fecha 26 de septiembre de 2025.

“No se puede otorgar eficacia jurídica a dichos actos sin lesionar el orden jurídico vigente y el sistema republicano de gobierno”, afirmaron en la resolución del cuerpo.

La Opinión Austral pudo saber que presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, actuó a según los alcances conferidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Justicia de la provincia de Santa Cruz, que dispone: “Juran ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia los miembros que lo componen y los demás magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia, pudiendo el tribunal disponer que el juramento sea prestado ante cualquier otro de sus miembros o ante el presidente de la Cámara de Apelaciones”.

Mariani y su relación con el resto de los vocales

Mariani, en su momento fue electo presidente en reemplazo de Paula Ludueña ya que tenía mejor llegada con el actual Poder Ejecutivo. Así como Ludueña era cercana a la gestión de Alicia Kirchner, se esperaba poder entablar diálogo entre Claudio Vidal y el Poder Judicial a través de Mariani.

Es que, más allá del grave conflicto institucional que vive hoy la provincia por estas diferencias que por el momento parecen insalvables, en la diaria, ambos poderes deben trabajar en varios temas en conjunto, entre ellos uno muy sensible: el Presupuesto. Es más, este tema fue un punto de tensión cuando, según denuncian en el Poder judicial, el Ejecutivo les recortó fuertemente el Presupuesto.

Arriba, los dos elegidos por la Legislatura: Sergio Acevedo y José Antonio González Nora. Abajo, los actuales: Fernando Basanta, Paula Ludueña, Reneé Fernández, María de los Ángeles Mercau y Daniel Mariani.

Pero las diferencias dentro del Tribunal se habían agrietado en el mes de junio pasado. Fue cuando en un Acuerdo Extraordinario, el Tribunal Superior de Justicia revocó la designación de Mariani como Consejero Titular ante el Consejo de la Magistratura y designó al Dr. Fernando Miguel Basanta para ocupar dicho cargo.

En junio, el TSJ revocó la designación de Mariani como Consejero Titular ante el Consejo de la Magistratura.

A todo esto, en los últimos días Mariani estuvo de licencia, la cual interrumpió para tomarles juramento a Acevedo y González Nora. Su futuro en el Tribunal Superior de Justicia no está del todo claro. En su momento había trascendió extraoficialmente que a fin de este año podría poner su renuncia a disposición para acogerse a la jubilación. Pero en este escenario, nadie sabe a ciencia cierta qué pasará mañana. Es más, en este contexto, si la jura de los nuevos vocales sigue empantanada, nadie querrá ceder un metro en esta clara disputa de poder.

Por lo pronto, lo próximo a saberse es qué va a decidir el Tribunal Superior de Justicia sobre la ley que elevó la cantidad de vocales de 5 a 9. En caso que defina su inconstitucionalidad, el caso podría ir a la Corte Suprema y quedar empantanado por meses o hasta años.