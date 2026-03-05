Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La presidenta del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Daniela D’Amico, se refirió al discurso del intendente Pablo Grasso en la apertura de sesiones ordinarias. Al respecto, respondió los dichos del jefe comunal que dio a entender que ese Concejo no le otorgó el endeudamiento de forma arbitraria. “Eso no fue así, nosotros hemos hablado con el jefe de Gabinetes (Diego Robles) planteándole que si la municipalidad de Río Gallegos necesita algún tipo de endeudamiento para inversión o para los salarios, automáticamente vamos a hacer una sesión ordinaria o extraordinaria, pero usando nuestra cuestión de contralor“.

En ese aspecto, diferenció que hay que saber qué tipo de endeudamiento sería, bajo qué tasa y qué contexto. “Creo que es algo que favorece a la democracia y que no es en contra del intendente sino a favor de la ciudad de Río Gallegos”, afirmó la edil. Consultada por La Opinión Austral, reiteró que si se pide un endeudamiento “será analizado“. En otro orden, hizo mención a la Casa en Caleta Olivia que posee Río Gallegos. “Yo entiendo que debemos priorizar Río Gallegos, la apertura de cenines, tenemos un barrio como el 22 de Septiembre que ha crecido muchísimo o un Chimen Aike y el Cenin 5 muchas veces está colapsado” por lo que “son obras que se necesitan aquí”.