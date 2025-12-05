Your browser doesn’t support HTML5 audio
“Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros. La política se construye a partir de acuerdos y desacuerdos. Para mi es un gran desafío, en este séptimo año de mandato”, dijo en primer término, subrayando que “vamos a hablar, dialogar y escucharnos y seguir trabajando como un lugar abierto a los vecinos”.
Luego, agregó: “Sinceramente quiero agradecer a todos y pedirles su acompañamiento para esta gestión y de todos mis pares. seguramente tengamos diferencias, pero hay que trabajar juntos. Ayer (NdR: por el jueves) lo hablaba con uno de ellos, en esos puntos en los que estemos de acuerdo, avanzar, y cuando estemos en desacuerdo, manifestarlo como ha pasado siempre en este Concejo Deliberante”.
“Agradecer a mi familia y mis hijos, que muchas veces son os que sufren o nos ven menos, a la militancia que siempre acompaña. A Alejandra, hace muchos años nos conocemos, empezamos una vez a militar con 15 años, y hemos estado juntas toda la vida”, dijo para cerrar y sumó: “Gracias a mi gente que pone muchísima garra. Estoy orgullosa de todos. Se cómo son y cómo se siguen capacitando. Si uno brilla no lo hace solo, sino porque hay un gran equipo detrás respaldándote”.
“A los vecinos de Río Gallegos, decirles que estamos para escucharlos, atenderlos y seguir trabajando como hemos hecho siempre“, concluyó.
