En el marco de la 3° Sesión Extraordinaria, el Concejo Deliberante de Río Gallegos tuvo su elección de autoridades para el próximo periodo legislativo, resultando designada para la presidencia la referente del Radicalismo, Daniela D’Amico, la concejala con más experiencia dentro del cuerpo. D’Amico fue escogida presidenta con el voto de los integrantes de Por Santa Cruz y el suyo. En tanto, los tres ediles de Unión por la Patria votaron negativamente. Victoria Ojeda, vicepresidenta segunda. Como vicepresidenta primera y segunda fueron escogidas Giulliana Tobares y Victoria Ojeda (Por Santa Cruz), respectivamente. En tanto, Alejandra Leckis será la secretaria general.

Giulliana Tobares, vicepresidenta primera.

En un breve discurso luego de la elección, D’Amico aprovechó la ocasión para dar un mensaje convocando al diálogo y al trabajo a los ediles de Unión por la Patria (Martín Chávez, Cynthia Kamu y Julio Arabena) además de a los integrantes del bloque Por Santa Cruz, que integran Tobares, Ojeda y Ayrton Ruay.

Daniela D’Amico, presidenta del Concejo Deliberante.

“Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros. La política se construye a partir de acuerdos y desacuerdos. Para mi es un gran desafío, en este séptimo año de mandato”, dijo en primer término, subrayando que “vamos a hablar, dialogar y escucharnos y seguir trabajando como un lugar abierto a los vecinos”.

Luego, agregó: “Sinceramente quiero agradecer a todos y pedirles su acompañamiento para esta gestión y de todos mis pares. seguramente tengamos diferencias, pero hay que trabajar juntos. Ayer (NdR: por el jueves) lo hablaba con uno de ellos, en esos puntos en los que estemos de acuerdo, avanzar, y cuando estemos en desacuerdo, manifestarlo como ha pasado siempre en este Concejo Deliberante”.

D’Amico junto a familiares y militancia.

“Agradecer a mi familia y mis hijos, que muchas veces son os que sufren o nos ven menos, a la militancia que siempre acompaña. A Alejandra, hace muchos años nos conocemos, empezamos una vez a militar con 15 años, y hemos estado juntas toda la vida”, dijo para cerrar y sumó: “Gracias a mi gente que pone muchísima garra. Estoy orgullosa de todos. Se cómo son y cómo se siguen capacitando. Si uno brilla no lo hace solo, sino porque hay un gran equipo detrás respaldándote”.

“A los vecinos de Río Gallegos, decirles que estamos para escucharlos, atenderlos y seguir trabajando como hemos hecho siempre“, concluyó.