Tras la habilitación oficial de la temporada de pesca del langostino, los barcos tangoneros han comenzado a operar en todas las subáreas abiertas en la Zona de Veda de Permanente de Juveniles de Merluza (ZVPJM), con resultados alentadores en varias zonas. En particular, las subáreas 8 y 12, donde se reportan buenas capturas desde hace más de una semana, con rendimientos positivos, bajos niveles de bycatch de merluza y tallas mayoritariamente en los rangos L1 y L2.

Por otro lado, la subárea 14, habilitada esta semana, también presenta una buena presencia de langostino y un ritmo de pesca favorable. Sin embargo, la falta de observadores en los barcos fresqueros limita la comprensión completa de la situación en esa zona, una problemática que se espera resolver con la llegada de los congeladores, quienes habitualmente proporcionan datos en forma diaria al INIDEP y cuentan con mayor experiencia en la captura de esta especie.

¿Nueva prospección?

El primero de ellos, aportado por la flota tangonera este martes, tiene que ver con la observación de una importante concentración de langostino a la altura del paralelo de 42° en las subáreas ubicadas al norte de la veda.

Esto no sorprendió a los investigadores del INIDEP, que habían dado por fracasada la prospección en las subáreas relevadas al norte de la zona de Veda, “los barcos entraron todos separados y por eso no encontraron, no porque no hubiese langostino en las subáreas 4 y 5, sería totalmente anormal y atípico para la época del año. No se siguieron los protocolos establecidos por el Instituto, entonces salió mal y no pudieron habilitarla”, señalaron a Revista Puerto.

De esta forma, no se descarta que, con los tangoneros operando, además de los fresqueros, se vuelvan a prospectar las subáreas que habían sido descartadas el mes pasado.

Los tangoneros aportan, en forma diaria, datos al INIDEP, para seguir la zafra.

Pedido contra naturaleza

César Zapata, dirigente del SOMU en Puerto Madryn, anunció que el gremio solicitó al Consejo Federal Pesquero que se extienda la temporada de langostino hasta al menos el 1 de diciembre.

Un pedido que, a primera vista, no se compadece con el ciclo biológico que el crustáceo tiene. Se entiende que el sindicato de los marineros busca “compensar” la extensa demora (de más de dos meses) que hubo para llegar a un acuerdo con las cámaras empresarias, que provocó que se perdiera la mitad de la temporada de pesca.

Expertos del INIDEP como Paula Moriondo y Juan de la Garza advirtieron la imposibilidad biológica de dar curso al planteo del SOMU. En declaraciones al portal especializado Revista Puerto, recordaron que a partir de fines de septiembre, la merluza inicia su ciclo reproductivo, lo que suele derivar en aumentos en el bycatch y en cierres de subáreas para proteger la especie.

Y si bien la temporada atípica, marcada por un esfuerzo pesquero reducido, podría generar una mayor concentración de langostino en las zonas abiertas, esto no garantiza que la extensión sea viable o sostenible para el recurso.