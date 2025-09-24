Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lisandro de la Torre, representante de Santa Cruz en las jornadas, detalló la aplicación del SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) en nuestra provincia y destacó la importancia de la cooperación interjurisdiccional para medidas judiciales en tiempo real.

Durante su exposición, explicó que el SIFCOP funciona “como una base de datos de todas las medidas judiciales y policiales de las distintas jurisdicciones del país”, lo que permite “trabajar en tiempo real para dictar una detención o una medida cautelar, que queda disponible de inmediato para todas las fuerzas de seguridad”.

El especialista ejemplificó su aplicación: “En un control de rutina, cuando se pide la identificación a una persona, el sistema puede alertar de manera inmediata sobre una orden de detención vigente. Ha habido una gran cantidad de casos en los que, gracias a esta información, las fuerzas policiales han podido actuar con eficacia”. De la Torre indicó que en nuestra provincia implementa el SIFCOP desde 2014 en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y que “hoy participan casi todos los ministerios públicos y fiscales del país”. Añadió que en Misiones ya se trabaja para su incorporación: “Hablé con el procurador y sé que están en pleno proceso de implementación”. Respecto a los desafíos, subrayó la necesidad de “seguir trabajando en la conectividad y en el fortalecimiento institucional para lograr procesos más ágiles y eficaces que mejoren el servicio de justicia para la comunidad”.