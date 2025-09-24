Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lisandro de la Torre, representante de Santa Cruz en las jornadas, detalló la aplicación del SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) en nuestra provincia y destacó la importancia de la cooperación interjurisdiccional para medidas judiciales en tiempo real.

Durante su exposición, explicó que el SIFCOP funciona “como una base de datos de todas las medidas judiciales y policiales de las distintas jurisdicciones del país”, lo que permite “trabajar en tiempo real para dictar una detención o una medida cautelar, que queda disponible de inmediato para todas las fuerzas de seguridad”.

