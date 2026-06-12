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Piero Boffi, diputado por pueblo de Puerto San Julián, dialogó con La Opinión Austral durante el cuarto intermedio del debate por el proyecto de Ley de Financiamiento que este viernes se trató en la Cámara de Diputados de Santa Cruz y que luego regresó a comisiones: “Las garantías están garantizadas“, declaró. En ese marco, hizo hincapié en la importancia de concretar obras estratégicas para su localidad, entre ellas el interconectado eléctrico.

“San Julián es cuna de la minería en la provincia de Santa Cruz”, afirmó el legislador, quien consideró que la ciudad logró consolidar un modelo productivo y un parque industrial con empresas santacruceñas que prestan servicios al sector minero.

Al referirse al interconectado, recordó que durante 2012 y 2013 el proyecto original contemplaba una traza que pasaba a 70 kilómetros de Puerto San Julián y a 180 de Gobernador Gregores. “En ese momento, con una decisión política, de un día para el otro se tomó la decisión de trasladar la planta derivadora a Comandante Luis Piedra Buena”, señaló.

Boffi remarcó que se trata de una obra valuada en 160 millones de dólares y sostuvo que su impacto iría mucho más allá del aspecto productivo. “No solamente desde la función productiva, sino también para disminuir una inversión pública anual que ronda, solamente en San Julián, entre 14 y 16 millones de dólares, lo que implica el alquiler de motores y el pago de gas. A eso sumale Gobernador Gregores, con el alquiler de motores y el pago de combustibles al no tener gasoductos”, explicó.

Además, aseguró que el proyecto podría favorecer el desarrollo minero en la región. “Como bien expresó el gobernador Claudio Vidal, si hoy tuviéramos interconectado, la planta de Minera Triton podría estar trabajando. También abre la posibilidad de que Minera Cerro Vanguardia pueda conectarse al sistema interconectado y planificar otro tipo de vida útil”, indicó, al tiempo que recordó que la iniciativa ya fue presentada en la Legislatura para su incorporación.

En cuanto a la actividad pesquera, señaló que desde 2016 se lleva adelante la pesca de centolla en la zona de Puerto San Julián con inversiones privadas. “Se está realizando la prospección en los próximos meses para hacer el estudio correspondiente sobre los niveles y toneladas que se pueden extraer. Eso lo define el Consejo Federal Pesquero, pero es un puerto que tenemos y seguimos buscando inyección para poder trabajar permanentemente”, manifestó.

Mencionó que continúan las gestiones con la Secretaría de Pesca del Ministerio de la Producción y destacó la necesidad de impulsar inversiones mixtas. “Hoy la planta pesquera de San Julián está alquilada por Santa Cruz Puede. Creo que avanzar en inversiones productivas a través de un esquema público-privado es una de las herramientas que tenemos que dar a nuestra provincia. Es una transición compleja y para que eso ocurra hay que brindar otras herramientas”, dijo.

Finalmente, respaldó el proyecto en discusión y aseveró: “Es una herramienta que me parece acertada y espero que se pueda avanzar. El interconectado es un antes y un después para nosotros y es importante pensar en el desarrollo de nuestra localidad”.

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