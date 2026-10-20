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El Ministerio de Defensa autorizó una licitación pública nacional por $7.638.061.962 para la construcción de galpones modulares y obras complementarias en la Base Naval Integrada Ushuaia, en Tierra del Fuego. La medida quedó establecida mediante la Resolución 733/2026, publicada este martes 20 de octubre en el Boletín Oficial.

La contratación corresponde a la Armada Argentina y contempla la ejecución de los trabajos bajo el sistema de ajuste alzado, una modalidad en la que se establece un precio global para la obra de acuerdo con las condiciones del contrato.

El procedimiento fue autorizado mediante la Licitación Pública Nacional N° 38-0502-LPU26, que se tramitará a través de la plataforma electrónica CONTRAT.AR. La convocatoria estará a cargo de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada, que deberá gestionar la publicación del llamado y establecer la fecha y hora de apertura de las ofertas.

Plazo de ejecución

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, el plazo previsto para completar los trabajos es de 548 días corridos. La obra se desarrollará en jurisdicción naval y contará con la intervención de distintas áreas de la Armada para supervisar su ejecución.

La Dirección General del Material de la Armada fue designada como Dirección de Obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la Armada tendrá a su cargo la Inspección de Obra. Ambas dependencias serán responsables de las tareas de control y supervisión técnica previstas para el proyecto.

Además, el Ministerio de Defensa designó una comisión evaluadora que analizará las ofertas presentadas en el proceso de contratación, con integrantes titulares y suplentes pertenecientes a la Armada Argentina.

Cómo se financiará el proyecto

La inversión cuenta con un presupuesto oficial de $7.638 millones y está vinculada al proyecto de inversión pública BAPIN N° 100.426, denominado “Construcción de un muelle, infraestructuras conexas y adquisición de maquinarias y equipos en punta oriental de la península de Ushuaia”.

Según la resolución, la Armada cuenta con crédito presupuestario para atender el procedimiento durante el ejercicio 2026. También se contempla la previsión de gastos de inversión para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, debido a que la ejecución de la obra excederá el año financiero en curso.

La norma delega, además, en el jefe del Estado Mayor General de la Armada la emisión de circulares aclaratorias, la firma del contrato y la aplicación de multas y penalidades previstas en la documentación contractual.