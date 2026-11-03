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El Ministerio Público de la Defensa de Santa Cruz mantuvo una reunión con el director de Fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, doctor Héctor Vito, junto a integrantes del equipo técnico de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación.
Durante el encuentro se abordaron las distintas acciones que llevan adelante las Defensorías de la provincia en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Uno de los principales ejes de trabajo fue la necesidad de garantizar el principio de especialidad en la atención de las infancias y adolescencias. En ese sentido, se destacó la importancia de promover instancias de formación continua y establecer acuerdos con los distintos actores involucrados en el sistema de protección.
El objetivo planteado fue avanzar en la consolidación de un sistema que pueda dar respuestas adecuadas a las particularidades y necesidades de niñas, niños y adolescentes.
En representación del Poder Judicial de Santa Cruz participaron la defensora general ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), doctora Romina Saúl, y los titulares de las Defensorías Públicas Oficiales de Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 y N° 2 de Río Gallegos, doctora Natalia Barria y doctor Jorge Godoy, respectivamente.
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