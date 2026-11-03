Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Ministerio Público de la Defensa de Santa Cruz mantuvo una reunión con el director de Fortalecimiento del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, doctor Héctor Vito, junto a integrantes del equipo técnico de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación.

Durante el encuentro se abordaron las distintas acciones que llevan adelante las Defensorías de la provincia en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Uno de los principales ejes de trabajo fue la necesidad de garantizar el principio de especialidad en la atención de las infancias y adolescencias. En ese sentido, se destacó la importancia de promover instancias de formación continua y establecer acuerdos con los distintos actores involucrados en el sistema de protección.

El objetivo planteado fue avanzar en la consolidación de un sistema que pueda dar respuestas adecuadas a las particularidades y necesidades de niñas, niños y adolescentes.

En representación del Poder Judicial de Santa Cruz participaron la defensora general ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), doctora Romina Saúl, y los titulares de las Defensorías Públicas Oficiales de Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 y N° 2 de Río Gallegos, doctora Natalia Barria y doctor Jorge Godoy, respectivamente.