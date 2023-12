Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La secretaria de Gobierno, Sara Delgado, hizo declaraciones respecto a los alcances de las medidas anunciadas por el Gobernador. “Entendemos que está cumpliendo con su promesa electoral de poner un orden que cree necesario respecto de los fondos públicos al servicio de la política. Sobre eso no tenemos una opinión porque tiene que ver con su perfil de dirigente. Lo que sí decimos es que, frente a la expectativa que genera un primer anuncio y más en esta coyuntura, lo que planteó es un asunto de formas y no de fondo“, indicó Delgado.

En este sentido, la secretaria de Gobierno se refirió al único punto vinculado a los municipios, con el anuncio del fin del financiamiento de festivales a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). “Ustedes saben que para nosotros, que formamos parte de un proyecto político peronista y de ampliación de derechos, las fiestas populares siempre son una inversión y jamás un gasto. Dicho esto, el Festival Aniversario de Río Gallegos no se hizo con fondos del CFI y me parece importante aclararlo. Repito, no hubiese tenido nada de malo, pero no fue lo que sucedió. El festival se hizo con mucho esfuerzo de muchas voluntades y con el enorme acompañamiento de la sociedad, que es el motor de todo esto”, aclaró.

Delgado manifestó que desde la administración de Pablo Grasso siguen expectantes de que el Ejecutivo provincial gire a Diputados la Emergencia Económica. “Sobre esto se habla, pero lo cierto es que, si existe, lo desconocemos. Nos importa que al gobernador le vaya bien y tenga las herramientas para gobernar, y en esa tarea nuestro rol es defender los intereses de Río Gallegos. Hoy no conocemos los alcances de un proyecto de esas características, como tampoco sobre el nivel de asistencia que la provincia va a darles a los municipios para el pago de los aguinaldos. Estamos en constantes conversaciones a través de la Jefatura de Gabinete y tenemos confianza en que vamos a llegar a una solución por el bien de los vecinos y las vecinas“, sostuvo.

Destacó la última reunión de Gabinete municipal, en la que “analizamos con mucha preocupación las medidas anunciadas por el Gobierno nacional. Estamos definiendo su impacto y evaluando el control de daños. En breve el intendente va a hacer anuncios en ese sentido, pero siempre con la idea de preservar a las familias, reforzar donde haga falta, y en esto queremos que los vecinos y vecinas sepan que la Municipalidad va a dar todas las peleas que sean necesarias”.