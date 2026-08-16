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Las ventas comerciales por el Día del Niño en Santa Cruz registraron una retracción de entre el 3% y el 4% respecto al mismo período del año anterior. La cifra surge de las proyecciones elaboradas por la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), según un adelanto exclusivo brindado a La Opinión Austral.

El resultado representa un golpe directo a las expectativas de las Pymes de la provincia. Históricamente, la festividad representaba un respiro estacional clave para dinamizar la actividad mercantil. Sin embargo, este nuevo registro negativo no hace más que profundizar un sendero de caída continua en el volumen de ventas que el sector viene sosteniendo desde hace varios meses, en un contexto signado por el deterioro del poder adquisitivo de los hogares y la acumulación de costos operativos en los locales.

La tendencia nacional

El comportamiento de la actividad mercantil en la provincia coincidió con el escenario registrado en el resto del país. De acuerdo al informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes a nivel nacional por el Día del Niño 2026 bajaron un 2,5% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes.

El reporte detalló que el gasto promedio por consumidor alcanzó los $45.892, cifra muy distante de las previsiones iniciales que proyectaban un ticket cercano a los $57.500. Aunque el monto representa un incremento real del 0,8% ajustado por inflación en comparación con el desembolso del año previo, desde CAME explicaron que la tracción generada resultó insuficiente para amortiguar el estancamiento general de la demanda.

Para sostener la rotación de mercadería, el 81,2% de los comercios encuestados recurrió a promociones especiales. La financiación mediante tarjetas de crédito lideró las opciones con un 55,3%, seguida por las bonificaciones por pago en efectivo con un 46,2%.

A pesar de las facilidades ofrecidas, la respuesta de los consumidores se volcó predominantemente hacia productos de menor valor unitario. Apenas el 9,1% de las empresas Pymes consultadas por CAME consideró que la fecha fue clave para dinamizar su actividad del mes, mientras que para la gran mayoría la jornada operó únicamente como un alivio financiero transitorio.