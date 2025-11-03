Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes 3 de noviembre tuvo lugar una jornada histórica para el ámbito judicial y profesional de Santa Cruz. De esta forma, los abogados y abogadas de la provincia acudieron a las urnas para elegir, por primera vez, a las autoridades del Colegio Público de la Abogacía y el Consejo de la Magistratura a cargo de la Secretaría Electoral del Tribunal Superior de Justicia.

En estos comicios se eligió, en la integración del Consejo de la Magistratura, a un representante titular y un suplente de los empleados/as de la Justicia y un representante titular y un suplente de los abogados/as de la Matricula.

Diana Huerga Cuervo será la primera presidenta del Colegio de Abogados.

Con respecto al Colegio Público de la Abogacía se eligieron diez miembros para la integración del directorio, tres miembros titulares y tres suplentes para la integración del Tribunal de Disciplina y un titular y un suplente para el cargo de Síndico. La lista ganadora fue “Compromiso“, encabezada por la abogada Diana Huerga Cuervo. En esa instancia competía contra la lista “Pronto Despacho”, encabezada por el Dr. Matías Solano.

Cabe recordar que este acto electoral contaba con un padrón de 1311 abogados/as y 1360 empleados/as de toda la provincia.

Las reacciones

La primera reacción a las elecciones fue la de la diputada nacional Roxana Reyes (UCR), quien felicitó a Diana Huerga Cuervo. “¡Gran Noticia para la Abogacía de Santa Cruz!”, publicó en sus redes sociales y añadió: “Mis más sinceras felicitaciones a Diana Huerga Cuervo y a todos los integrantes de la Lista Compromiso por su histórico triunfo en la primera elección de autoridades del Colegio de Abogados de Santa Cruz”.

Roxana Reyes , diputada de la UCR por Santa Cruz, la primera en felicitar a Huerga Cuervo.

Asimismo, agregó: “​Este resultado demuestra que los colegas abogados eligieron a quienes durante años defendieron la transparencia, la justicia independiente y el ejercicio de la profesión”.

En ese sentido, indicó: “​Conocemos el compromiso y la visión de Diana y Paulo, y estoy segura de que trabajarán incansablemente por un Colegio que esté a la altura de los desafíos de nuestra provincia. Su liderazgo, cercano a nuestras ideas, es una gran esperanza para fortalecer la independencia y la ética profesional en Santa Cruz”.

Para finalizar, Roxana Reyes subrayó: “​¡Éxitos en esta nueva etapa! Cuentan con mi apoyo para impulsar una Justicia más moderna, accesible y equitativa”.