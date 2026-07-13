Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que el Gobierno de Santa Cruz dispusiera el cierre de la mesa salarial y anunciara una recomposición que eleva el salario inicial de un agente a más de 1.746.000 pesos, el jefe de la Policía provincial, comisario general Diego Agüero, brindó precisiones sobre el funcionamiento actual de la institución y las medidas que se adoptarán para garantizar la prestación del servicio de seguridad.

Las declaraciones de Agüero fueron realizadas tras las palabras del ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Prodromos a La Opinión Austral. El comisario Calificó el momento como “delicado” y explicó que, tras más de un mes de medidas de fuerza, la institución continúa sosteniendo las tareas esenciales gracias al compromiso de jefes de dependencia, oficiales superiores y personal que permanece en funciones.

Los policías en el izamiento dominical de Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El servicio que se cumple es el posible, “hay comisarios mayores, comisarios inspectores y jefes de dependencia que están realizando tareas operativas para garantizar la atención a la comunidad“, señaló.

En ese sentido, advirtió que la reducción de personal operativo genera dificultades para la toma de denuncias, el traslado de personas detenidas, la cobertura de turnos médicos y otras funciones diarias, lo que implica una sobrecarga para quienes continúan prestando servicio.

Actuaciones administrativas

En declaraciones a Nuevo Día, citadas por la Secretaría de Medios de la provincia, el jefe policial recordó que durante el desarrollo de las negociaciones no se aplicaron sanciones disciplinarias, priorizando el diálogo y esperando una solución consensuada. Sin embargo, indicó que la resolución ministerial que dio por finalizada la mesa salarial marca una nueva etapa. “Los efectivos deben volver a trabajar. Lo que nos queda ahora es iniciar las actuaciones administrativas que correspondan para quienes no se presenten y, si fuera necesario, realizar las denuncias judiciales pertinentes“, afirmó.

La tapa del diario La Opinión Austral de este lunes 13 de julio.

Asimismo, aclaró que dichas medidas responden al cumplimiento de las obligaciones que establece la función policial y no constituyen represalias. “Nunca hubo represalias. Lo que hubo fueron directivas para que el personal cumpliera con su deber. Como jefe de Policía tengo la responsabilidad de exigir que el servicio se preste con normalidad“, sostuvo.

“Los efectivos policiales deben volver a trabajar”.

DIEGO AGÜERO

“De nuestra parte nunca hubo acciones ni administrativas, porque administrativamente yo todavía no inicié nada, y, obviamente, tuve que hacer una denuncia penal por ciertas situaciones que considerábamos que eran graves, y, por lo tanto, es mi deber informar a la justicia”, afirmó. El jefe de la Policía de la Provincia, Diego Agüero. “Tengo la responsabilidad de exigir que el servicio se preste con normalidad”, señaló. (FOTO: GOBIERNO).

Agüero remarcó que la prioridad institucional es garantizar la seguridad de toda la población y sostuvo que la continuidad de las medidas de fuerza impacta directamente en la prestación del servicio. “Quien termina perjudicado es el vecino. Nuestro deber es brindar seguridad a toda la comunidad y por eso necesitamos que el personal retome sus funciones”, expresó.

Operativos especiales

El comisario general también explicó que, frente a la falta de recursos humanos, fue necesario reorganizar los operativos de seguridad durante los recientes festejos por la clasificación de la Selección Argentina.

“Quien termina perjudicado es el vecino”.

DIEGO AGÜERO

Para ello se afectó personal de distintas áreas, incluyendo Policía Caminera y Protección Civil, con el objetivo de garantizar la cobertura preventiva en Río Gallegos y otras localidades. Si bien reconoció que la disponibilidad de efectivos es limitada, destacó que los operativos se desarrollaron dentro de parámetros normales y sin incidentes de gravedad.

“Estamos trabajando con los recursos que tenemos y apelando al compromiso del personal para seguir brindando respuesta a la comunidad“, concluyó.