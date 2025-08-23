Luego de la decisión de la Justicia Electoral Federal de excluir al Partido UNIR de las elecciones generales del 26 de octubre en Santa Cruz, su candidato, Diego Bavio, anunció que recurrirá a la Cámara Nacional Electoral para revertir la medida.

En diálogo con La Opinión Austral, Bavio sostuvo que “el juez acaba de cometer una aberración jurídica. Como tiene autoridad, me tocará ir a hablar con sus superiores en la Cámara Nacional Electoral, donde estoy presentando una apelación. Es todo una inconsistencia que raya con el delito, pero vamos por la vía legal correspondiente y tenemos fe en la justicia”.

El fiscal Julio Zárate; el juez federal, Claudio Vázquez; y el juez del TSJ, Daniel Mariani en el sorteo de los lugares en la Boleta Única Papel. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El candidato aseguró que confía en que la apelación permita recuperar la participación de su lista en los comicios.

Controversia por las firmas de afiliación

El fiscal federal, Julio Zárate, argumentó que las firmas presentadas por el Partido UNIR no coincidían con los registros de afiliación oficial, lo que motivó la exclusión. Sin embargo, Bavio respondió que las firmas en cuestión fueron “ratificadas por tres escribanos públicos distintos en dos provincias y por un juez de paz”, lo que, según él, constituye un antecedente jurídico relevante: “Sería un antecedente inédito que un juez no reconozca el poder fedatario de un escribano”, afirmó.

Contexto electoral: ocho listas en competencia

Con la exclusión de UNIR, el mapa electoral santacruceño quedó conformado por ocho listas oficiales que competirán en la Boleta Única Papel:

Así será el orden de las listas en la Boleta Única Papel en las elecciones 2025 en Santa Cruz. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La Libertad Avanza – Jairo Guzmán PRO – Propuesta Republicana – Leo Roquel Fuerza Santacruceña – Juan Carlos Molina Coalición Cívica – ARI – Pedro Muñoz Proyecto Alternativo – Jorge Cruz Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad – Gabriela Ance Por Santa Cruz – José Daniel Álvarez Movimiento al Socialismo (MAS) – Jesús Mariano

Implicancias de la Boleta Única Papel

El sistema de Boleta Única Papel, que reemplaza la tradicional Ley de Lemas, busca garantizar transparencia y simplificar la votación. Según los apoderados de los partidos, la ubicación en la boleta podría influir, aunque consideran que lo más importante seguirá siendo la propuesta política y la gestión de cada fuerza.

El proceso de apelación de Bavio ante la Cámara Nacional Electoral será determinante para definir si su lista finalmente podrá participar en los comicios del 26 de octubre de 2025. En caso de hacerlo se ubicaría en el extremo derecho de la boleta.