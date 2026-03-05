Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete de Río Gallegos, Diego Robles, habló con la prensa –entre ellos La Opinión Austral– tras el discurso del intendente Pablo Grasso en la apertura del período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante. Durante la rueda de prensa se refirió tanto a la situación económica nacional como a la discusión en torno a las deudas de los municipios con las cajas provinciales.

En ese sentido, el funcionario planteó diferencias en la mirada sobre la gestión del Estado respecto del Gobierno provincial, aunque destacó la importancia del diálogo institucional. “Yo personalmente tengo una mirada ideológica distinta de la gestión del Estado que el que tiene la provincia, pero conozco muchos funcionarios, me llevo muy bien, tengo respeto y diálogo con muchos; entiendo que un modelo de gestión que viene sosteniéndose de una forma hace dos años y después de no ser respaldado por la gran mayoría de la población de la provincia, tampoco tuvo un cambio en su gestión y sigue con su discurso de la misma forma, pensarán que ese es el diagnóstico”, sostuvo.

Varios legisladores estuvieron presentes en el discurso del intendente, entre ellos Eloy Echazú, Agostina Mora, Karina Nieto, Lorena Ponce. Al lado, el exintendente Freddy Martínez. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Al mismo tiempo, remarcó que el complejo escenario económico del país impacta en todas las administraciones por igual y planteó la necesidad de buscar consensos. “Yo creo que el problema de la economía nacional nos afecta a todos de la misma forma, pensemos como pensemos, seamos del color político que seamos, y nos obliga a tratar de encontrar coincidencias y a abordar esta situación entre todos, haciendo política de Estado y pensando como estadista”, afirmó.

Por otra parte, Robles fue consultado sobre las deudas que mantienen los municipios con la Caja de Servicios Sociales y la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, un tema que ha sido eje de debate en los últimos meses. “Se habla livianamente; si en los últimos 30 años Santa Cruz tuvo una situación respecto a la Caja de Servicios Sociales y a la Caja de Previsión Social, y pudo llevar adelante las políticas públicas siempre, no podes hoy de la noche a la mañana, cuando no cambia nada más, agarrar y decir que no podes hacer algo por esto”, remarcó.

Finalmente, el jefe de Gabinete consideró que se trata de problemáticas de larga data que requieren análisis profundos. “Los problemas estructurales no se resuelven en un café en cinco minutos, porque hay cuestiones que hay que tomárselas en serio si uno quiere hacer un cambio estructural”, concluyó.