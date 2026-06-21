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Para esta edición aniversario, la premisa que guía es volver al origen. En un contexto que desafía constantemente a perder la ternura, la empatía y la escencia de vivir en comunidad, la FLIA se instaló como un espacio de resguardo; un hogar, un nicho y una trinchera donde el arte, la poesía y la palabra escrita siguen siendo nuestro territorio de encuentro. “Es acá, en este sur que habitamos y construimos, donde elegimos manifestarnos y sentipensar juntos”, señalaron desde la organiación.

La cita será el próximo 11 y 12 de julio en el edificio de la Asociación Amigos del Tren (Pellegrini 915). Durante estas dos jornadas, el espacio se transformará en un “punto de intercambio cultural vibrante donde la palabra será protagonista”.

La programación propone un recorrido profundo: desde la presentación de la Antología de las Huelgas Patagónicas 1920-1921 de la UNPA, hasta la mirada de Pavel Oyarzun sobre la literatura a contrapelo de la Patagonia. También contaremos con la presentación de Postales, la obra de los trabajadores del Correo Argentino; el rescate y puesta en valor de Héctor Rodolfo Peña a cargo de Alberto Chaile; y la celebración de los 20 años de Sábanas de Viento de Jorge Curinao. Además, la música y la reflexión se entrelazarán en el panel ‘Lo que cantamos cuando escribimos desde acá’, con la participación de Juane Braccalenti.

Además de los encuentros en el escenario principal, la FLIA abrirá un Espacio Alternativo dedicado a la formación y el intercambio de saberes. Durante ambos días, la comunidad podrá participar de experiencias como el taller de antropología teatral ‘Si no hay centro, que no haya nada’, coordinado por Marie Gamboa, y explorar diversas herramientas creativas y técnicas. Desde el taller de escritura a cargo de PAN Editorial (El Chaltén), pasando por el taller de OBS Video Streaming con Junior Pérez Méndez, hasta propuestas de diseño participativo con Gastón Ayusa y jornadas de teatro del oprimidx junto al Equipo de Educación Popular de la UNPA.

Estos espacios invitan a la experimentación y al aprendizaje colectivo, siendo el corazón de nuestra propuesta autogestiva. Ya se puede consultar la grilla completa en nuestras redes sociales, donde venimos anunciando las presentaciones y propuestas que le darán vida a esta edición.

Streaming en vivo y previa a la feria

Para seguir calentando motores y difundir este aniversario, el próximo miércoles 24 de junio, a partir de las 22 hs, realizaremos un streaming especial. Será un espacio de encuentro donde repasaremos la historia de la FLIA, compartiremos entrevistas con participantes de esta edición y reviviremos recuerdos con voces de años anteriores. La transmisión se podrá seguir en vivo a través de nuestras redes sociales.

“Diez años de FLIA son diez años de resistencia creativa. Volver al origen es recordar por qué y para qué empezamos. Es la creación de un refugio donde la palabra tenga voz propia y donde el sur sea, más que nunca, nuestro lugar de encuentro”, comparten desde la organización.

La entrada es libre y gratuita, y este año sumamos la posibilidad de colaborar a voluntad a través de una transferencia al alias: gorravirtualflia para que entre todos podamos acompañar el valioso trabajo que realiza la Asociación Amigos del Tren. Invitamos a toda la comunidad a acercarse, recorrer los puestos y celebrar que la cultura autogestiva sigue más viva que nunca.