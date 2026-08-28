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Presidida por el vicegobernador Fabián Leguizamón y con la presencia de 23 diputados (Rocío García ausente con justificación) hoy se desarrolló la 10° sesión ordinaria del 53° período legislativo en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados, donde ingresaron, se trataron y aprobaron diversos proyectos en beneficio de los santacruceños.

En este marco, los legisladores aprobaron por mayoría el proyecto de Ley N°339/25 de autoría de la diputada Fabiola Loreiro (Por Santa Cruz), mediante el cual se crea el “Programa Integral de Psicoprofilaxis y Bienestar Docente” destinado a proteger la salud mental, emocional y física de docentes de todos los niveles.

Fabián Leguizamón, presidente de la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

Asimismo, sancionaron el proyecto de Resolución N°290/26 de autoría del diputado Santiago Aberastain (Por Santa Cruz), mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que -a través del Ministerio de Energía y Minería- intime a las empresas operadoras y concesionarias mineras que actúan en la provincia, a abrir oficinas en localidades cercanas a los yacimientos.

También se aprobó por unanimidad el proyecto de Declaración N°365/26 de autoría del diputado Pedro Muñoz (CC-ARI) mediante el cual se declara de interés provincial, cultural y educativo a la obra literaria “Matices, Antología Poética” de las distintas autoras del colectivo de lectura “Río Gallegos Lee”.

Por otra parte, ingresó el proyecto de Ley N°521/26 de autoría del diputado Santiago Aberastain (Por Santa Cruz) para la modificación de la Ley Provincial N°3.247 de Seguridad Eléctrica, que propone que la empresa estatal y principal distribuidora de energía en la provincia SPSE sea la encargada de verificar el estricto cumplimiento técnico y normativo en lo que respecta a la fiscalización de los proyectos eléctricos.

La iniciativa que busca incorporar una mejora sustancial en la categorización del Registro Provincial de Profesionales con incumbencia en electricidad, resguardando la seguridad pública en materia de electricidad bajo la órbita de un sólo actor estatal con despliegue territorial directo, finalmente pasó a las comisiones de Trabajo, Recursos Naturales y Legislación General para su posterior análisis en profundidad.