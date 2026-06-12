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La sesión extraordinaria convocada para este viernes en la Cámara de Diputados de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo político e institucional pocas horas antes de su inicio. Un grupo de legisladores de la oposición presentó una nota ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitando que adopte medidas para garantizar el normal desarrollo de la sesión en la que se debatirá el proyecto de Ley de Financiamiento impulsado por el Gobierno provincial.

Sin embargo, según pudo saber La Opinión Austral, desde el Poder Judicial consideran que el planteo resulta “improcedente” y se espera una respuesta oficial sobre el asunto.

Operativo de seguridad alrededor de la Legislatura de Santa Cruz antes de la sesión donde tratarán el pedido de financiamiento. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La presentación fue realizada durante la mañana de este viernes, en el marco de la convocatoria a la sesión extraordinaria prevista para las 16:00 horas, donde se analizará el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que busca autorizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares.

La nota presentada al Tribunal Superior de Justicia

En el escrito dirigido al máximo órgano judicial de la provincia, los diputados fundamentaron su pedido en el contexto en que se desarrollará la sesión.

Los legisladores señalaron que la convocatoria se produce mientras continúan las medidas impulsadas por efectivos policiales en el marco de la discusión salarial provincial y mencionaron además convocatorias difundidas a través de redes sociales para manifestarse durante el debate legislativo.

En el documento expresaron: “Que dicha convocatoria se da en un marco en el cual pueden no estar dadas las condiciones para la regular realización de la misma, entendiendo que el personal de la Policía de la Provincia de Santa Cruz se encuentra realizando diversas medidas en el marco de la convocatoria al Consejo del Salario Provincial”.

Asimismo agregaron: “A ese factor se suma que han trascendido en redes sociales diversas convocatorias para manifestarse a favor del Proyecto de Endeudamiento durante el desarrollo de la Sesión Extraordinaria”.

Pero además del pedido institucional, la nota incorporó una definición política explícita. Los firmantes adelantaron formalmente cuál será su posición durante el tratamiento del proyecto. “Ante dicho panorama, los abajo firmantes adelantamos nuestro voto POR LA NEGATIVA al Proyecto de Ley propiciado, comprometiéndonos a asistir efectivamente a la Sesión convocada”.

En otro tramo del documento solicitaron al Tribunal Superior de Justicia intervenir para resguardar el desarrollo de la sesión. “Hacemos garante a ese Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia en su carácter de máximo órgano jurisdiccional de la Provincia y garante del orden constitucional (…) del regular desarrollo de la Sesión Extraordinaria convocada para el día de la fecha”.

Y añadieron: “Solicitando a ese Alto Cuerpo adoptar, en ejercicio de sus facultades constitucionales o a través de las instancias inferiores de dicho Poder, todas las medidas que resulten necesarias para resguardar el libre ejercicio de las funciones legislativas”.

Quiénes firmaron el planteo

La presentación lleva las firmas de los diputados provinciales de Unión por la Patria puros Carlos Godoy, Eloy Echazú, Agostina Mora, Lorena Ponce, José “Pepe” Bodlovich, Carlos Santi, Karina Nieto y Rocío García. También tiene la rúbrica de Carlos Alegría y Daniel Peralta quienes siguen formalmente en el bloque aunque están más alejados políticamente.

Diputados de la oposición desde temprano en la Legislatura. A las 8:45 ingresaron una nota al TSJ. FOTO: REDES SOCIALES AGOSTINA MORA.

La decisión de incorporar en el escrito el adelanto del voto negativo generó repercusiones inmediatas dentro de las negociaciones que se desarrollan desde hace días para definir el futuro del proyecto. Con una Cámara integrada por 24 legisladores, la iniciativa necesita reunir 16 votos para ser aprobada.

Por eso al Gobierno provincial y a los diputados oficialistas le quedan dos alternativas: o suspenden la sesión o va a sesionar para que queden expuestas en el recinto las posturas. En el caso de que se concrete la reunión, tal como estaba definido hasta antes del mediodía, el bloque SER tiene la posibilidad de enviar el despacho nuevamente a comisiones sin que sea enviad al archivo.

La respuesta que se prepara desde la Justicia

Tras conocerse la presentación, La Opinión Austral pudo saber que en ámbitos del Poder Judicial consideran que el pedido formulado por los legisladores resulta “improcedente”.

La interpretación se produce además en un contexto institucional particular para el Tribunal Superior de Justicia. Cabe recordar que el pasado 14 de mayo la Corte Suprema de Justicia de la Nación validó la ampliación del máximo tribunal santacruceño aprobada por la Legislatura provincial.

El pedido de los diputados para que se desarrolle con normalidad la sesión.

La resolución destrabó un conflicto de poderes que se había generado entre el Estado provincial y ratificó la integración del cuerpo con nueve miembros.

La disputa se había iniciado en septiembre del año pasado cuando cuatro integrantes del tribunal rechazaron la ampliación impulsada por la Legislatura. Aquella situación derivó en una serie de medidas internas, entre ellas el desconocimiento de los nuevos vocales designados, la negativa a abonar sus haberes y restricciones para el ingreso a dependencias judiciales y hasta la remoción de Daniel Mariani de la presidencia del cuerpo, quien ahora integra la nueva mayoría con los otros cuatro vocales nuevos.

Aseguran que la seguridad está garantizada

Mientras la oposición acudía al Tribunal Superior de Justicia, desde la Cámara de Diputados y desde el Poder Ejecutivo transmitían una posición diferente respecto del operativo previsto para este viernes. Fuentes consultadas por La Opinión Austral señalaron que la seguridad para el desarrollo de la sesión está garantizada.

Según indicaron, la responsabilidad primaria corresponde a la propia Legislatura provincial y existe además acompañamiento de las fuerzas de seguridad de Santa Cruz en carácter de auxilio.

El móvil de LU12 AM680 informó desde las inmediaciones de la Cámara de Diputados que el edificio ya se encontraba vallado y con cortes preventivos en las calles cercanas. “Por ahora la sesión se hace, no hay ninguna información oficial que diga lo contrario”, señaló. Asimismo indicó que desde la Legislatura le transmitieron que el operativo está previsto para garantizar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria. “Si la sesión se hace, la seguridad está garantizada”.

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También explicó que durante las últimas jornadas se observó presencia de personal jerárquico de la Policía provincial y que existieron gestiones vinculadas al acompañamiento de fuerzas federales para determinadas tareas preventivas.

El impacto político de la nota

Más allá del pedido realizado al Tribunal Superior de Justicia, la principal lectura política dentro de la Legislatura pasa por el adelanto formal de los votos negativos. La presentación dejó plasmada la posición de diez diputados frente al proyecto de financiamiento impulsado por el Ejecutivo.

En ese contexto, las negociaciones continuaban este viernes dentro del edificio legislativo. Según pudo reconstruir La Opinión Austral, desde temprano se desarrollaban reuniones entre distintos bloques, legisladores y representantes del oficialismo para intentar reunir los apoyos necesarios.

Juan Suárez relató en LU12 que “están todos trabajando desde temprano, tanto oficialismo como oposición, en frenéticas negociaciones”. El escenario sigue abierto.

Entre las alternativas que se analizan aparecen la realización normal de la sesión, el eventual envío del proyecto a comisiones para continuar su tratamiento o incluso la posibilidad de un cuarto intermedio, dependiendo de cómo evolucionen las conversaciones políticas durante la jornada.

Una sesión clave para el proyecto de financiamiento

La iniciativa impulsada por el Gobierno provincial busca autorizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares destinadas a infraestructura, producción, energía, conectividad y obras estratégicas.

El oficialismo sostiene que los fondos estarán afectados exclusivamente a inversiones de capital y no podrán utilizarse para gastos corrientes.

La oposición, por su parte, ha expresado cuestionamientos vinculados al endeudamiento en moneda extranjera y a las condiciones financieras de la operación.

Mientras continúan las negociaciones para alcanzar los 16 votos necesarios, la atención política de Santa Cruz está puesta en lo que ocurra a partir de las 16 horas dentro del recinto legislativo