En las horas previas a la celebración de Nochebuena, la Cámara de Diputados de Santa Cruz llevó adelante la sexta sesión del año.

El pedido del Poder Ejecutivo Provincial para designar a Dr. David Ghizzardi como vocal del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz fue devuelta al gobierno.

El diputado Pedro Luxen intervino ante la presidencia de la Cámara de Diputados para ratificar que se votaba la devolución de dicha solicitud.

El rechazo fue unánime de parte de los diputados por lo que la moción obtuvo 23 votos a favor. De esta manera, la solicitud de la designación fue remitida nuevamente el Gobierno.

De esa manera, la Legislatura respondió de manera positiva la solicitud del Poder Ejecutivo Provincial de retirar el pedido de acuerdo por el Dr. David Ghizzardi.

Cabe recordar que el gobernador Claudio Vidal impulsó a Marilina Jaramillo, exministro de Economía de Santa Cruz, como la nueva vocal del Tribunal de Cuentas.

Asimismo, en esta misma sesión la Cámara de Diputados brindó acuerdo para designar a Natalia Linardi como fiscal de Estado.