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La Cámara de Diputados de Santa Cruz tratará un proyecto de resolución mediante el cual se reitera al Poder Ejecutivo provincial el pedido para que reglamente de manera urgente la Ley Provincial N° 3916, que creó el Programa de Salud Mental en Redes Sociales “Santa Cruz Mental“.

La norma fue sancionada el 13 de marzo de 2025 y promulgada el 7 de abril de ese mismo año. Sin embargo, según remarcan los legisladores autores de la iniciativa, el plazo de 90 días previsto para su reglamentación ya se encuentra ampliamente vencido, lo que ha impedido su implementación efectiva.

El proyecto lleva la firma de los diputados Piero Boffi, Fernando Martínez Alfaro y Fernando Pérez, quienes sostienen que la falta de reglamentación retrasa una política pública orientada a la prevención, la concientización y el acompañamiento en materia de salud mental para toda la comunidad santacruceña.

Mario Piero Boffi, diputado por el Pueblo de San Julián. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En los fundamentos también recuerdan que el pasado 9 de abril de 2026, durante la tercera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el cuerpo ya había aprobado una solicitud dirigida al Ejecutivo para avanzar con la reglamentación de la ley, aunque aseguran que hasta el momento no hubo novedades sobre su cumplimiento.

Los legisladores advierten que la demora cobra mayor relevancia en un contexto marcado por el crecimiento de los consumos problemáticos y otras situaciones vinculadas a la salud mental, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

El proyecto hace especial referencia al aumento de la exposición de niños, adolescentes y jóvenes a contenidos relacionados con las apuestas deportivas en plataformas digitales y medios de comunicación.

En ese sentido, el proyecto hace especial referencia al aumento de la exposición de niños, adolescentes y jóvenes a contenidos relacionados con las apuestas deportivas en plataformas digitales y medios de comunicación, una situación que –afirman- se ha visto intensificada durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 por campañas publicitarias protagonizadas por influencers, deportistas y figuras públicas con llegada masiva al público juvenil.

La norma fue sancionada el 13 de marzo de 2025 y promulgada el 7 de abril de ese mismo año.

La iniciativa también señala que las redes sociales se consolidaron como uno de los principales espacios de acceso a la información, por lo que considera necesario que el Estado provincial genere contenidos confiables, elaborados por profesionales matriculados, destinados a la prevención, la orientación y la promoción de hábitos saludables.

El programa “Santa Cruz Mental” contempla la producción y difusión de podcasts, videos y materiales educativos a través de las redes sociales oficiales de la provincia, con el objetivo de brindar herramientas de orientación, promover el cuidado integral de la salud mental y acercar información respaldada por especialistas.

Con este nuevo proyecto de resolución, los diputados buscan que el Poder Ejecutivo avance finalmente con la reglamentación de la ley para permitir la puesta en marcha del programa y cumplir con los objetivos para los cuales fue aprobado por la Legislatura.