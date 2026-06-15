DOLOR POR LA MUERTE DE LA REFERENTE DE MADRES DE PLAZA DE MAYO

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fueron múltiples las reacciones en las redes sociales tras conocerse la muerte de Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), a los 95 años. Dos de ellas fueron los mensajes de los diputados nacionales de Unión por la Patria por la provincia de Santa Cruz, Ana María Ianni y Juan Carlos Molina.

“Taty, gracias por tu sonrisa y por tus mensajes, que nos enseñaron a construir memoria colectiva de forma activa”, expresó Ianni y añadió: “Gracias por acompañarnos en comunidad e impulsarnos siempre a la búsqueda de la verdad y a que se haga justicia”.

Ana Ianni también compartió una foto con Taty Almeida.

Asimismo, la legisladora nacional subrayó: “Tu grito de ’Son 30.000’ será tu legado para no abandonar la lucha. Vuela alto, querida madre de todos y todas”.

Por su parte, otro diputado nacional que la recordó fue Juan Carlos Molina. “La última vez que la vi fue en la radio y le robé esta foto” y añadió: “La última vez que hablamos fue por la carta al Papa León XIV pidiendo por Cristina Libre”.

Más adelante, indicó: “Una inmensa siempre. Abrazo enorme al cielo Taty querida. Tu lucha sembró, contagió, enamoró. Te vamos a extrañar mucho”.

Cabe recordar que quien también había recordado a la Madre de Plaza de Mayo había sido la senadora Alicia Kirchner. “Con profundo dolor despedimos a la querida Taty. Nos deja la misión de multiplicar el amor que nos dio. La memoria de su hijo Alejandro y los 30.000 estarán presentes, ahora y siempre”, manifestó.