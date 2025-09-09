Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La gerenta provincial de Extensiones de Redes de Gas de la empresa Distrigas, Yamile Robles, se mostró muy entusiasmada con este hito, que busca cumplir con la premisa del gobernador Claudio Vidal de llevar el servicio a todos los santacruceños.

Robles detalló que este primer camión forma parte de una entrega total de 90.000 metros de cañería (caños de polietileno de 63, 50, y 90 de gas), que se destinarán a 10 proyectos en diversas localidades, incluyendo Río Gallegos, El Calafate, Los Antiguos y 28 de Noviembre. Recordemos que la empresa adjudicada fue Ital Vinil.

Gerenta provincial de Extensiones de Redes de Gas, Yamile Robles.

La funcionaria destacó que esta es la primera compra de la gestión actual, después de varios años sin adquirir material de este tipo. “Hace años que no se realizaba”, afirmó Robles, y añadió que, a diferencia del pasado, esta vez se planificó y relevó cada proyecto, para asegurar que el material tenga un destino claro y no se venza.

Obras en marcha y trabajo en equipo

La gerenta de Distrigas confirma que las obras en Río Gallegos están a punto de comenzar. La primera en iniciarse será la del Barrio 22 de Septiembre, a la que seguirán el Barrio Chimen Aike y el Bicentenario IV. Los proyectos contemplan la instalación de casi 40.000 metros de cañería en la capital provincial, lo que representa una importante inversión para el bienestar de los vecinos.

Robles subrayó el trabajo mancomunado con otras entidades del Estado, como el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), que ha cedido su depósito para resguardar el material; y Vialidad Provincial, que colabora con la apertura de calles y la nivelación del terreno. “Todos los entes estamos trabajando para el bienestar de los vecinos“, aseguró, resaltando el enfoque conjunto para resolver las problemáticas de la comunidad.

La gerenta de la entidad concluyó que la llegada de este material es una muestra de la transparencia en la gestión y el compromiso del gobierno provincial, para concretar los proyectos que la gente ha solicitado.