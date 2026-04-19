Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Congreso Extraordinario Provincial sesionó con delegados y delegadas de las 14 filiales, bajo la presidencia honorífica del ex secretario general de la filial Caleta Olivia, Fernando “Toto” Quinteros, y definió profundizar el conflicto docente en Santa Cruz.

En ese marco, el congreso ratificó la continuidad del plan de lucha por el salario y los puestos de trabajo, que se viene desarrollando en unidad con el Frente Sindical. A su vez, resolvió convocar a un paro de 72 horas para los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 del corriente mes, en reclamo de la apertura de la negociación paritaria.

Según se informó, la medida exige “una oferta concreta que incluya recomposición salarial más cláusula gatillo permanente y retroactiva a enero”, al tiempo que se remarcó: “¡Basta de congelamiento salarial, ningún Docente bajo la línea de pobreza!”.

No a la criminalización

Durante el encuentro, también se expresó un fuerte posicionamiento político y sindical. “Decimos no a la Criminalización de la Protesta Social. Ningún trabajador/a preso por luchar. Repudiamos al gobierno provincial por la detención de los compañeros de ATE y la represión ejercida contra trabajadores estatales y desocupados”, señalaron.

En relación al vínculo con el Consejo Provincial de Educación (CPE), denunciaron “la acción extorsiva” del organismo por suspender reuniones de subcomisión laboral, lo que -indicaron- busca disciplinar a la docencia sin resolver los conflictos existentes. Asimismo, cuestionaron la negativa del CPE a tratar el proyecto pedagógico presentado por el gremio y advirtieron sobre una dilación en las respuestas: de reuniones diarias, pasaron a encuentros quincenales.

El documento también incluyó múltiples reclamos vinculados a condiciones laborales, infraestructura y funcionamiento del sistema educativo. Entre ellos, exigieron el normal funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales y repudiaron la aprobación del Acuerdo 717/26 “sin dar participación a la docencia”.

“Paritarias ya”

Además, los delegados y delegadas de ADOSAC rechazaron la presencia policial en establecimientos educativos por considerarla intimidatoria, reclamaron celeridad en expedientes jubilatorios y pidieron regularizar la Comisión de Ofrecimientos en la localidad de Los Antiguos.

En materia de infraestructura, denunciaron la paralización de obras como el gimnasio del CPES N°15 y aulas del EIPE en Los Antiguos, así como la falta de inversión en calderas en la EPP N° 32 de 28 de Noviembre. También exigieron informes sobre otras obras sin avances y alertaron sobre la falta de insumos escolares básicos.

Finalmente, repudiaron declaraciones de la directora regional Zona Norte, Magdalena Paredes, en relación a la judicialización de situaciones escolares, y cerraron con una consigna que sintetiza el reclamo: “Ningún docente sin trabajo, ningún docente bajo la línea de pobreza. ¡Basta de precarización laboral, Paritarias ya!”.