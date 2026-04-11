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El Congreso Extraordinario Provincial docente resolvió ratificar la continuidad del plan de lucha por el salario y los puestos de trabajo, en el marco de las acciones que se vienen desarrollando en conjunto con el Frente Sindical.

En ese contexto, desde el sector denunciaron la acción extorsiva del Gobierno, al señalar que suspendió por segunda vez la reunión de subcomisión laboral, medida que -sostienen- busca disciplinar a las y los docentes.

Como parte de las resoluciones, se definió un paro de 72 horas para los días martes 14, miércoles 15 y jueves 16 del corriente mes por la Apertura de la Negociación Paritaria, en reclamo de “una oferta concreta que incluya recomposición salarial más cláusula gatillo”. En esa línea, remarcaron: “¡Basta de congelamiento salarial, ningún Docente bajo la línea de pobreza!”.

Reclamos por la CSS

Asimismo, el congreso resolvió denunciar la negativa del CPE para tratar el proyecto pedagógico presentado por la A.Do.Sa.C, lo que -afirman- deja en evidencia una política de dilación que profundiza el ajuste en el sector educativo.

Otro de los puntos centrales fue la situación de la obra social, donde exigieron “el normal funcionamiento de la caja de servicios sociales” y advirtieron: “¡Basta de poner en riesgo la salud de lxs trabajadorxs y sus familias!”.

En el plano político, el documento incluyó un fuerte rechazo a legisladores nacionales: “Repudiar a los Diputados Nacionales, a los que representan a Santa Cruz, José Luis Garrido y Jairo Guzmán, que votaron positivamente por la reforma de la Ley de Glaciares”. Sobre la norma, señalaron que “es una norma inconstitucional y regresiva en materia ambiental, que además de violar normativas internacionales, afecta de manera directa las reservas de agua de nuestro país”.

También manifestaron su rechazo a lo ocurrido en el ámbito provincial: “Rechazamos la conducta antidemocrática de aquellos Diputados Provinciales, que no permitieron la presencia de los representantes gremiales en el recinto de la legislatura, para expresar los reclamos de los trabajadores”.

Finalmente, el Congreso cerró con una consigna contundente: “Ningún docente sin trabajo, ningún docente bajo la línea de pobreza. ¡Basta de precarización laboral, paritarias ya!”.