Este sábado, en la Escuela Primaria Provincial N° 47 de Río Gallegos se llevó adelante una asamblea de trabajadores nucleados en la ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) y en la salud, los que aunaron criterios de cara a una nueva semana de reclamos.

Ambos sectores vienen pidiéndole al Poder Ejecutivo que convoque a paritarias salariales de manera urgente. Es más, a mediados de la última semana realizaron una “marcha de antorchas” de manera conjunta por el centro de la ciudad de Río Gallegos, la que terminó frente a Casa de Gobierno.

El conflicto se agravó recientemente a partir de los fuertes descuentos que sufrieron los maestros, particularmente los de nivel inicial y especial, luego de los paros convocados por la ADOSAC, que ya suman más de treinta desde que comenzó el ciclo lectivo 2025.

Sin embargo, a esto se sumó la dura multa aplicada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de casi 14 mil millones de pesos al gremio docente, por incumplir con el acatamiento a la conciliación obligatoria del pasado mes de julio.

Este hecho generó un fuerte repudio no sólo de ese gremio, sino también de otros sectores que manifestaron su apoyo a la ADOSAC y el rechazo a la medida. Entre ellos, los sindicatos de Judiciales Provinciales y de AMET (Asociación del Magisterio y la Enseñanza Técnica).