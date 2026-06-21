Este domingo a las 08:00 comenzaron las elecciones internas de la Unión Cívica Radical, que se extenderán hasta las 18:00, en una jornada que definirá autoridades partidarias a nivel provincial y local.

En el caso de Río Gallegos, la votación se lleva a cabo en la Escuela N° 1 “Hernando de Magallanes”, ubicada en la intersección de calles Maipú y San Martín. Allí los afiliados concurren desde temprano para participar del comicio interno.

Gran cantidad de afiliados concurrieron a la Escuela N° 1 de Río Gallegos para participar de las elecciones internas del partido. FOTOS: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

La elección presenta dos listas en competencia tanto en el plano provincial como local. Por un lado, la lista “Roja y Blanca” impulsa como candidato a presidente del Comité Provincia a Leonardo Roquel, mientras que para la conducción del Comité Río Gallegos postula a la concejala Daniela D’Amico.

La lista rival, “Soluciones”, lleva como candidato a la presidencia del Comité Provincia a Samir Zeidán, y propone a Gisella Martínez para encabezar el Comité de Río Gallegos.

Para poder sufragar, los afiliados deben presentarse con Documento Nacional de Identidad y figurar en el padrón correspondiente. El requisito excluyente es estar afiliado a la Unión Cívica Radical.

FOTOS: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Las elecciones en el partido centenario conllevan un interés de otros sectores políticos, toda vez que el resultado podría determinar parte de las decisiones que se tomen en Santa Cruz para las elecciones generales de 2027. Cabe recordar que la UCR sufrió una fuerte fragmentación durante la previa de las elecciones de 2023, cuando una parte de la misma decidió acompañar al hoy oficialismo provincial, mientras otra prefirió presentar candidatos por separo.