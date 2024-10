Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Eloy Echazú, habló este miércoles de la renuncia al bloque de los diputados Daniel Peralta y Carlos Alegría. Entrevistado por La Opinión Austral, sostuvo que no compartía los argumentos que usaron ambos para abandonar el sector, pero que respetaba sus decisiones.

“En primer lugar, son decisiones propias y personales de cada uno salirse del bloque Unión por la Patria y obviamente no con sorpresa porque ya se estaba viendo posible esta situación”, dijo. Luego enfatizó: “Creo que como bloque hemos trabajado bien dentro de la Cámara y no comparto algunos de los comentarios de la nota de renuncia (de Peralta), pero bueno, soy respetuoso de la decisión personal“.

Echazú indicó que los dos intendentes electos más fuertes dentro del espacio como son Javier Belloni y Pablo Grasso tienen representación política en el bloque. “Yo la verdad que entiendo esta postura que se dice que hay que hacer una mea culpa al PJ, pero, mientras tanto, tenemos que batallar diariamente contra las acciones tanto del gobierno nacional como provincial“, dijo.

“Obviamente que esto quizá sea un mensaje político pero bueno, es un mensaje que también nace adentro, en el caso de nuestro bloque quedamos con dos personas menos“, subrayó al tiempo que recordó que cuando comenzó el año eran 12 legisladores de la oposición y ahora, cuando el bloque está sólido, quedaron ocho.

Respecto si esta situación puede estar atada a las elecciones del año que viene, Echazú respondió: “Nosotros tenemos que ver día a día, para eso queda tiempo; hoy la gente no puede pagar el gas; ahora viene el aumento de la luz; lo que pasa con la Caja de Servicios Sociales; gracias a Dios se retrotrajo una acción de la Caja de Previsión; tenemos un nivel de pobreza que nunca tuvimos en la historia; no sabemos qué va a pasar con YPF en zona norte; no tenemos políticas públicas de la provincia hacia los que menos tienen; esos son los temas que hoy en día yo creo, como peronistas y como diputados estamos hablando dentro del bloque” e insistió: “Para las candidaturas queda a tiempo”.