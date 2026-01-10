Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Plan Provincial de Recuperación Histórica de las Escuelas, el Consejo Provincial de Educación (CPE) lleva adelante tareas de mantenimiento integral en las piletas de la Escuela Especial N° 6 “Crecer Juntos” y la Escuela Especial N° 1 “Talengh Kau”, de la ciudad de Río Gallegos, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para el inicio del Ciclo Lectivo 2026.

Los trabajos se ejecutan a través de la Subsecretaría de Infraestructura del CPE durante el receso escolar, como parte del Plan Verano, que contempla intervenciones estructurales que no pueden realizarse con los edificios en funcionamiento.

Las tareas están coordinadas por la directora de Equipamiento Preferencial, Julieta Loreiro, y la directora Sobrestante de Obra, Ana Navarrete, quien supervisa las cuadrillas que intervienen tanto en los natatorios como en los espacios exteriores de los establecimientos educativos.

Mantenimiento especializado para garantizar seguridad

La arquitecta Natalia Speranza, dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura del CPE, explicó que se trata de un mantenimiento especializado:

“Utilizamos materiales resistentes a la humedad y aplicamos procedimientos específicos para garantizar el correcto funcionamiento de las piletas, permitiendo que los estudiantes disfruten de estos espacios en condiciones seguras”.

Además, detalló que las tareas abarcan un proceso integral que va desde el desagote total hasta la pintura final, logrando una renovación completa del espacio.

“Este reacondicionamiento es mucho más que una mejora estética; es una intervención técnica fundamental para garantizar higiene, seguridad y operatividad al 100% de una herramienta pedagógica y terapéutica clave”, afirmó.

Etapas del proceso técnico

El protocolo de trabajo implementado asegura la durabilidad y resistencia del acabado, y comprende las siguientes etapas:

Preparación de base: vaciado completo y limpieza profunda con productos especiales para eliminar sarro y asegurar el anclaje de los materiales.

vaciado completo y limpieza profunda con productos especiales para eliminar sarro y asegurar el anclaje de los materiales. Tratamiento de grietas: apertura de fisuras con herramientas mecánicas para una limpieza profunda.

apertura de fisuras con herramientas mecánicas para una limpieza profunda. Reparación estructural: aplicación de masillas y morteros específicos para piscinas, respetando tiempos críticos de curado.

aplicación de masillas y morteros específicos para piscinas, respetando tiempos críticos de curado. Acabado de alta resistencia: lijado integral y aplicación de tres manos de pintura especial, resistente al cloro y al uso intensivo.

Impacto en la comunidad educativa

Speranza destacó que se emplean materiales de primera calidad: “Entregaremos piletas renovadas que cumplen con los estándares exigidos para actividades de rehabilitación y recreación, brindando un entorno seguro y digno para toda la comunidad educativa”.

Una vez cumplidos los tiempos técnicos de secado, ambas piletas quedarán habilitadas para su uso. La profesional indicó que el Plan Verano se extenderá a todas las instituciones educativas de la provincia, con inicio formal a partir del lunes próximo.

Personal de mantenimiento trabaja en los espacios exteriores del establecimiento, realizando tareas de limpieza y desmalezado previas al inicio del ciclo lectivo.

En el caso de la Escuela Especial N° 1, el procedimiento demanda mayor tiempo debido a las dimensiones del natatorio, aunque se aplican los mismos criterios técnicos que en la Escuela Especial N° 6.

Las tareas están a cargo de personal del Consejo Provincial de Educación, con equipos afectados a trabajos de infraestructura, desmalezamiento y limpieza exterior.

Finalmente, Speranza expresó: “Estamos avanzando a muy buen ritmo y los trabajos están quedando en excelentes condiciones, por lo que esperamos con tranquilidad el inicio de clases”.