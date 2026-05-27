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El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz informó que dejará de abonar las licencias gremiales con goce de sueldo y las afectaciones de personal sin funciones frente a alumnos que no estén directamente relacionadas con la atención de estudiantes dentro de las instituciones educativas de la provincia.

La decisión fue comunicada por el organismo como parte de una política orientada a reorganizar el funcionamiento del sistema educativo santacruceño, con foco en la administración de los recursos estatales, la continuidad laboral docente y la presencia efectiva de trabajadores dentro de las escuelas.

De acuerdo con lo informado por el organismo educativo, la medida alcanzará tanto a licencias gremiales como a afectaciones de personal que actualmente no desempeñen tareas vinculadas de manera directa con el acompañamiento pedagógico de los alumnos.

Alcance de la medida

Desde el Consejo Provincial de Educación señalaron que las licencias gremiales continuarán otorgándose conforme a lo establecido en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, aunque dejarán de contar con el beneficio de goce de sueldo.

En ese marco, explicaron que el cambio administrativo también incluirá las afectaciones de personal que no se encuentren cumpliendo funciones frente a estudiantes o en tareas directamente asociadas al proceso educativo dentro de los establecimientos escolares.

La disposición alcanza a representantes sindicales vinculados a los gremios docentes ADOSAC y AMET, en el marco de las licencias gremiales y afectaciones actualmente vigentes en el sistema educativo provincial.

Trayectorias escolares

Según indicaron desde el CPE, la medida apunta a fortalecer la estructura de funcionamiento de las escuelas de Santa Cruz mediante una reasignación de recursos orientada al acompañamiento de las trayectorias escolares.

Desde el organismo sostuvieron que la reorganización busca garantizar una mayor presencia docente dentro de las instituciones educativas y reforzar las tareas vinculadas al seguimiento pedagógico de los estudiantes.

Asimismo, remarcaron que los recursos del sistema educativo deben destinarse prioritariamente al funcionamiento de las escuelas y al sostenimiento de las herramientas necesarias para la atención de alumnos en toda la provincia.

Relación con la continuidad de cargos docentes hasta 2027

La decisión fue presentada además en línea con la medida adoptada previamente por el Gobierno de Santa Cruz para resguardar los cargos docentes hasta febrero de 2027.

Desde el Consejo Provincial de Educación indicaron que ambas disposiciones forman parte de un esquema de reorganización administrativa orientado a sostener la estructura laboral del sistema y garantizar la prestación del servicio educativo en los establecimientos provinciales.

En ese contexto, señalaron que el objetivo es consolidar la presencia de trabajadores en las escuelas y fortalecer el funcionamiento integral del sistema educativo santacruceño en todos los niveles y modalidades.