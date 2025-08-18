Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Iris Rasgido, presentó ante la Justicia provincial una denuncia penal por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante el año 2023 con la Cooperativa Patagonia Ecology Ltda., por servicios de parquización y forestación de patios exteriores de las instituciones educativas de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, por un monto superior a los 576 millones de pesos.

La presentación alcanza a exfuncionarios y particulares presuntamente involucrados en maniobras que podrían configurar delitos contra la administración pública. Entre los puntos señalados se destaca la existencia de contrataciones de servicios que habrían carecido de controles adecuados y cuya efectiva realización no pudo ser comprobada.

La denuncia fue acompañada de un amplio conjunto de expedientes y documentación administrativa, que darían cuenta de pagos millonarios y certificaciones cuestionadas. Con esa prueba, se solicita que la Justicia avance en la apertura de una investigación para determinar el grado de responsabilidad de los implicados y el eventual perjuicio económico para el Estado provincial.