Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“No hemos sido convocados a mesa de negociación paritaria, ante esta situación, desde ADOSAC ratificamos el paro de 48 horas para el jueves 28 y viernes 29 de agosto, medida que fue decidida por el congreso extraordinario provincial”, informó el sindicato en horas mediodía.

En esta línea, repitieron que “la solución a este conflicto laboral está exclusivamente en manos del gobernador Claudio Vidal. Él tiene la facultad y la responsabilidad de reabrir la paritaria de manera inmediata y ofrecer una respuesta concreta a un reclamo que es, a todas luces, legítimo y urgente”, “ADOSAC mantiene su plena disposición al diálogo, pero exige gestos y acciones concretas que demuestren un verdadero compromiso con la educación pública y sus trabajadores”.

Tres demandas

Recientemente, LU12 AM680 entrevistó a César Alegre, secretario general del gremio: “Nuestro congreso resolvió medida de fuerza para dos semanas” y adelantó que presentarán una nota al gobernador para que “abra la paritaria” y así poder resolver problemas que, según el dirigente, van desde la “recomposición salarial” y la “situación laboral” hasta la “inversión en los edificios escolares“.

De izquierda a derecha: Miguel del Pla, César Alegre y Adriana Astolfo.

Por su parte, Adriana Astoflo (Adosac Río Gallegos) señaló a LU12 AM680 Radio Río Gallegos que “en vistas de que el Consejo Provincial de Educación no responde y su presidenta Iris Rasgido no aparece en las reuniones, el pedido es directamente al señor gobernador (Claudio Vidal) que que tiene la facultad de de intervenir en esto y y ver si se puede abrir un diálogo de negociación en una paritaria”.

“Cuando hablamos de la situación edilicia, por ejemplo, hay que decir que también se pierden días de clases por esto y se pierde cotidianamente porque hay muchas escuelas en la provincia ciencia que tienen los cursos rotos y no tienen la continuidad necesaria en el proceso educativo y eso también afecta pedagógicamente a los alumnos”, resaltó la docente.

Además, remarcó que “queremos debatir el salario, pero además también queremos insistir en las condiciones edilicias y las condiciones laborales“, “en primaria se pide a través de una nota múltiple todo un proceso de actualización, de revisión, de balance de los contenidos. Ahora, esos son proyectos que se presentan y se tienen que autorizar las horas y esto no sucede, entonces no se pueden implementar los proyectos, no se puede hacer el seguimiento de ese alumno”, denunció.

Criticó duramente a la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, por anunciar una fecha de titularizaciones “de forma unilateral” para febrero de 2026, sin haber consultado al gremio ni a los docentes.

Esta decisión, que también abarca a los cargos jerárquicos para octubre de 2026, generó “mucha incertidumbre” entre los trabajadores. El gremio aclara que “no está en contra de la titularización”, pero exige ser convocado a la subcomisión laboral y a la paritaria para “armar las bases” y discutir los requisitos de este proceso, que no se lleva a cabo en el nivel secundario desde 2013 y en otros niveles desde 2017 y 2018.