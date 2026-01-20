Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Provincial de Educación (CPE) firmó un Convenio de Servicio Integral de Limpieza con la Municipalidad de Perito Moreno, con el objetivo de garantizar la limpieza diaria y permanente en los establecimientos educativos de la localidad.

El acuerdo fue rubricado por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, y el intendente Matías Treppo, y prevé la prestación del servicio en todos los espacios de cada edificio educativo integrando aulas, sanitarios, espacios comunes y áreas externas, incluyendo la provisión de los insumos necesarios.

El convenio contempla la participación de 82 trabajadores, fortaleciendo el empleo local y asegurando el normal funcionamiento de las instituciones educativas.

Esta iniciativa forma parte de una política sostenida de articulación con los municipios, orientada a garantizar condiciones adecuadas de higiene y funcionamiento en las escuelas, al mismo tiempo que se promueve el trabajo local y el desarrollo de las comunidades.