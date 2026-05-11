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La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) anunció la profundización de sus medidas de fuerza tras un encuentro de comisiones con el Consejo Provincial de Educación (CPE) que culminó sin acuerdos. La audiencia incició pasada las 10:00 en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz.

Los maestros anunciaron en conferencia de prensa que este martes inicia un paro de 96 horas y se extenderá hasta el viernes inclusive, denunciando lo que consideran una “actitud dilatoria” por parte del Gobierno.

Uno de los puntos de mayor deabte durante el encuentro fue el reclamo por la devolución de los días caídos. Según informó el sindicato, el CPE manifestó de manera taxativa que no se reintegrarán los descuentos aplicados por ejercer el derecho a huelga.

“Esta decisión no solo es un ataque al salario de los trabajadores, sino que contradice las manifestaciones previas con Ministros provinciales”, remarcaron desde el gremio.

Asimismo, ADOSAC denunció la ausencia de una fecha cierta para retomar la negociación paritaria salarial. El gremio dijo que hay incertidumbre sobre el futuro de los haberes docentes, advirtiendo que el Gobierno elige “ignorar la necesidad de recomposición de los docentes santacruceños” en el actual contexto económico.

Propuesta pedagógica

Otro eje del conflicto es el tratamiento del proyecto pedagógico presentado por el sindicato, el cual propone la creación de parejas pedagógicas, preceptoras en nivel inicial y la conformación de equipos interdisciplinarios. El gremio señaló que el Consejo decidió no avanzar en este sentido bajo “excusas de todo tipo”, lo que fue interpretado como una falta de voluntad para transformar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Desde ADOSAC subrayaron que las autoridades educativas estaban al tanto de que la falta de soluciones derivaría en una profundización del plan de lucha.