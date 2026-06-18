El Concejo Deliberante de Río Gallegos respaldó la Ley de Financiamiento impulsada por Claudio Vidal El cuerpo legislativo de la capital provincial aprobó una resolución de acompañamiento al proyecto que busca dotar a Santa Cruz de herramientas para financiar obras de infraestructura, desarrollo productivo y generación de empleo.

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El Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobó este jueves una resolución mediante la cual expresó su pleno respaldo y acompañamiento al proyecto de Ley 257/2026 impulsado por el gobernador Claudio Vidal, iniciativa que actualmente se encuentra en tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz.

La resolución fue impulsada por los concejales del bloque Somos Energía para Renovar (SER), Giuliana Tobares, Ayrton Ruay y Daiana Rutherford, quienes plantearon la necesidad de acompañar institucionalmente una herramienta financiera considerada clave para el desarrollo de la provincia.

En el texto aprobado, el Concejo Deliberante sostiene que Santa Cruz atraviesa un escenario económico complejo como consecuencia de la drástica reducción de fondos nacionales destinados a la obra pública y la infraestructura estratégica, situación que obliga a las provincias a buscar mecanismos alternativos para sostener inversiones y garantizar el crecimiento.

Los concejales remarcaron que el proyecto impulsado por el Ejecutivo Provincial permitirá financiar obras de infraestructura básica, programas de desarrollo y proyectos productivos que tendrán impacto directo en la generación de empleo, la actividad comercial y el fortalecimiento de las economías locales.

Asimismo, destacaron que la utilización de regalías hidrocarburíferas como garantía constituye una práctica habitual en operaciones de financiamiento de estas características y que la iniciativa mantiene plenamente vigentes los mecanismos de control institucional previstos por la legislación provincial.

Con esta decisión, el Concejo Deliberante de Río Gallegos se suma a los distintos intendentes, comisionados de fomento, concejales e instituciones de toda la provincia que manifestaron públicamente su acompañamiento al proyecto de financiamiento impulsado por el gobernador Claudio Vidal, entendiendo que se trata de una herramienta fundamental para concretar obras, mejorar servicios y generar nuevas oportunidades de desarrollo para los santacruceños