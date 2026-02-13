Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Federal Pesquero (CFP) aprobó recientemente nuevas asignaciones de merluza común para Santa Cruz. La medida responde a situaciones de máximo interés social planteadas oportunamentge por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal a fines del 2024.

El volumen total asignado es de 1.200 toneladas, estas capturas se descuentan del 4,80% de la Captura Máxima Permisible correspondiente a la provincia para 2026.

La distribución por buque se definió de la siguiente manera:

BP Gaucho Grande: 360 toneladas.

BP Patagonia: 360 toneladas.

BP Porto Belo II: 280 toneladas.

BP Viernes Santo: 200 toneladas.

Impacto en Caleta Olivia y Puerto Deseado

La asignación busca dinamizar la producción y garantizar el abastecimiento de las plantas de procesamiento que hay en Santa Cruz.

El beneficio recae principalmente en las cuatro plantas procesadoras que operan en Caleta Olivia y las dos plantas de menor envergadura ubicadas en Puerto Deseado. Esta reactivación es clave para el mantenimiento de las fuentes de trabajo y la economía regional.

Un crecimiento estratégico para el sector

La gestión incial fue impulsada por el gobernador Claudio Vidal bajo el Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC). La asignación permite que los buques operen con mayor eficiencia y aseguren materia prima constante.

Desde el gobierno provincial calificaron el escenario actual como un logro histórico. La cuota total para Santa Cruz aumentó de 4.500 a casi 20.000.

Esta política pública refleja un compromiso con el fortalecimiento del sector pesquero. El reconocimiento de su importancia estratégica resulta vital para el desarrollo productivo santacruceño.