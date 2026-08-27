El Consejo Provincial de Educación desmintió la fake news sobre el logo del Gobierno en las zapatillas escolares

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales supuestas imágenes de las zapatillas que serán entregadas a estudiantes santacruceños, con el logo del Gobierno de Santa Cruz .

Ante esta situación, el Consejo Provincial de Educación emitió un comunicado dirigido a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general, en el que “desmiente categóricamente las imágenes e informaciones que circulan en redes sociales” vinculadas con el calzado escolar.

Desde el organismo aclararon que las imágenes difundidas “muestran zapatillas con sellos, logos o inscripciones institucionales del Gobierno Provincial”, pero remarcaron que esa gráfica “es totalmente falsa” y no corresponde al calzado que será entregado a los estudiantes.

Además, compartieron imágenes del calzado original, con el objetivo de despejar dudas y evitar la circulación de información errónea.

Las zapatillas marca Topper que serán entregadas a estudiantes santacruceños.

La controversia se produce luego del anuncio realizado este miércoles por el gobernador Claudio Vidal sobre la entrega de 40 mil pares de zapatillas destinados a estudiantes de los niveles inicial, primario y especial. La medida forma parte del Programa EduActiva, que promueve el deporte, la actividad física y el juego como herramientas para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes.

Desde Educación aclararon que el calzado no lleva logos ni inscripciones del Gobierno provincial.

Además, el Gobierno provincial anticipó que la iniciativa continuará durante el próximo ciclo lectivo, con la entrega de 93 mil pares de zapatillas, que alcanzará también a estudiantes secundarios, de escuelas técnicas, adultos y establecimientos rurales.

Finalmente, el Consejo Provincial de Educación reiteró “el pedido a la comunidad de informarse únicamente a través de las vías y canales de comunicación oficiales del Gobierno de Santa Cruz”, ante la circulación de contenidos falsos en redes sociales.