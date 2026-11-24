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Cuatro allanamientos permitieron detectar conexiones clandestinas a la red pública de agua potable y grandes cantidades de agua almacenada para su comercialización. El volumen detectado permitiría abastecer a más de 150 familias.

Los acusados tenían agua potable almacenada para comercializar.

Tal como lo anunció el gobernador Claudio Vidal durante el 125° aniversario de Caleta Olivia, el Gobierno Provincial avanza para terminar con lo que el mandatario denominó el “curro del agua”.

A partir del trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad, la Policía de Santa Cruz y Servicios Públicos Sociedad del Estado, durante la jornada de este martes se realizaron cuatro allanamientos en los barrios Bicentenario, Golfo San Jorge y 17 de Octubre, además de un comercio del rubro gomería.

Los procedimientos permitieron constatar conexiones clandestinas mediante las cuales se extraía agua directamente de la red pública para almacenarla, cargar camiones cisterna y posteriormente revenderla, mientras a otros vecinos de la ciudad no les llegaba el agua a sus hogares.

Un negocio a costa de la necesidad de vecinos y vecinas

Según las estimaciones de Servicios Públicos, la cantidad de agua almacenada en los lugares allanados permitiría abastecer a más de 150 familias de Caleta Olivia.

El trabajo de investigación y los procedimientos realizados por la Policía de Santa Cruz, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y Servicios Públicos, permitieron detectar estas irregularidades y proceder a la anulación de las conexiones clandestinas.

Estimaciones de SPSE indican que tenían agua para abastecer a decenas de familias.

“El Gobierno Provincial continuará profundizando los controles y las investigaciones para terminar con el negocio irregular del agua en una ciudad que lleva décadas sufriendo problemas de abastecimiento”, destacó la provincia en un comunicado.