El joven delantero Juan Gauto continúa con su carrera en Europa representando los colores del Basel de Suiza, luego de finalizar su préstamo en Deportivo La Coruña en el fútbol español, a mediados de año.

Gauto, nacido en Corrientes pero criado y nacido futbolísticamente en Perito Moreno, Santa Cruz, pertenece al club suizo que en 2023 compró la totalidad de su pase a Huracán por unos 4.2 millones de dólares. El “peritense” tuvo un gran año que, además de llevarlo a la selección nacional Sub – 20, lo catapultó a ser seguido de cerca por importantes clubes de Argentina -se habló de un interés de Boca Juniors– y otras instituciones europeas. Finalmente fue el Basel el que se hizo de su ficha.

En el cierre del año, Gauto vivió desde afuera la caída de su equipo ante el Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez por 2-1 por la sexta fecha de la Europa League. Aunque aprovechó la ocasión para tomarse una foto con la máxima figura del tenis mundial, Roger Federer, que terminó su carrera profesional en 2022 con 103 títulos.

Con goles de Evann Guessand y Youri Tielemans, el Aston Villa se impuso 2-1 sobre FC Basel. El descuento lo marcó para el local el austríaco Flavius Daniliuc

En los palcos del estadio se lo pudo ver a Federer disfrutando del encuentro. “Era mi club cuando era niño y lo sigue siendo hoy… cualquiera que crezca en Basilea es fan“, reconoció tiempo atrás el astro del tenis.

Así fue como, la pasión por el fútbol, unió a dos figuras impensadas: por un lado Juan Gauto, joven “santacruceño” que vivió una dura infancia y pudo salir adelante junto a su madre, y hoy destaca en el profesionalismo; y por otro, Roger Federer, una de las figuras más destacadas del deporte mundial.