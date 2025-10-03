Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En declaraciones a Radio Mediática 98.9, el funcionario sostuvo: “Primero voy a exponer el tema y después comenzar con el proceso de pedido de la intervención del Poder Judicial en Santa Cruz. Creo que es lo que corresponde. Hay que exponerlo todo a nivel nacional y comenzar un proceso que tiene que terminar con la intervención”.

Garrido cuestionó lo que definió como un “atrincheramiento de militantes, amigos y parientes kirchneristas y camporistas en el ámbito judicial” y remarcó que una eventual intervención permitiría “poner en valor el rol de la Justicia, encaminar los procesos judiciales y restablecer la independencia de poderes”.

En relación a la reciente decisión de la Legislatura provincial, que aprobó la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros, el diputado recordó que “cuando Néstor Kirchner lo hizo, el kirchnerismo estaba de acuerdo, ahora que lo hace otro se muestra en contra”.

Por último, José Luis Garrido sostuvo que “la intervención es lo más rápido y lo más sano” para garantizar una Justicia independiente en la provincia.