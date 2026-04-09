Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Poder Ejecutivo Provincial remitió a la Cámara de Diputados una serie de pliegos con el objetivo de avanzar en la cobertura de distintos cargos dentro del Poder Judicial de Santa Cruz. Las postulaciones abarcan funciones en juzgados de primera instancia, cámara de apelaciones y defensorías oficiales, tanto en Río Gallegos como en Caleta Olivia.

En ese marco, desde el Ejecutivo se elevó la propuesta para designar a la Dra. María Belén Aguiar como jueza del Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, con asiento en la capital provincial. En el texto remitido se expresa: “Tengo el agrado de dirigirme a V.H. de conformidad a lo previsto por el artículo 119 inciso 6). y lo normado en los artículos 104 inciso 20), y artículo 128 bis de la Constitución Provincial, y la Ley Nº 3910 a los fines de proponer para el cargo de Jueza del Juzgado de Primer Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial. Laboral y de Minería, con asiento en la localidad de Rio Gallegos, a la Dra. María Belén Aguiar solicitando en consecuencia el correspondiente Acuerdo por parte de ese Alto Cuerpo Legislativo.”

Asimismo, se propuso a la Dra. Florencia Celeste Moreira para ocupar el cargo de jueza en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, también con asiento en Río Gallegos. El documento señala: “Tengo el agrado de dirigirme a V.H. de conformidad a lo previsto por los 119 inciso 6). y lo normado en los artículos 104 inciso 20), y artículo 128 bis de la Constitución Provincial, y la Ley Nº 3910 a los fines de proponer para el cargo de Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial. Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Rio Gallegos, a la Dra. Florencia Celeste Moreira solicitando en consecuencia el correspondiente Acuerdo por parte de ese Alto Cuerpo Legislativo”.

En tanto, para el cargo de Defensora Pública Oficial de la Defensoría N° 2 ante los Juzgados de Primera Instancia, también en la capital provincial, se postuló a la Dra. Romina Mc Namara. En ese sentido, se indicó: “Tengo el agrado de dirigirme a V.H. de conformidad a lo previsto por los 119 inciso 6), y lo normado en los artículos 104 inciso 20), у artículo 128 bis de la Constitución Provincial, y la Ley N° 3910 a los fines de proponer para el cargo de Defensora Pública Oficial de la Defensoría N° 2 ante los Juzgado de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Rio Gallegos, a la Dra. Romina Mc Namara solicitando en consecuencia el correspondiente Acuerdo por parte de ese Alto Cuerpo Legislativo.”

Por último, el Ejecutivo elevó la candidatura del Dr. Kevin Daniel Rearte para desempeñarse como juez del Juzgado Penal Juvenil en la localidad de Caleta Olivia. El texto enviado consigna: “Tengo el agrado de dirigirme a V.H. de conformidad a lo previsto por el artículo 119 inciso 6), y lo normado en los artículos 104 inciso 20), y artículo 128 bis de la Constitución Provincial, y la Ley N° 3910 a los fines de proponer para el cargo de Juez del Juzgado Penal Juvenil, con asiento la localidad de Caleta Olivia, al Dr. Kevin Daniel Rearte solicitando en consecuencia el correspondiente Acuerdo por parte de ese Alto Cuerpo Legislativo.”

De esta manera, las designaciones deberán ser tratadas por la Legislatura provincial, que tiene la facultad de otorgar o rechazar los acuerdos correspondientes para la cobertura de estos cargos en la Justicia santacruceña.