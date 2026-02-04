Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinetes del municipio de Río Gallegos, Diego Robles, estuvo presente en la sesión extraordinaria de este miércoles en el Concejo Deliberante, donde se aprobó el presupuesto 2026 y las patentes, pero no el endeudamiento solicitado por el Departamento Ejecutivo.

Entrevistado por La Opinión Austral, aseguró que “el endeudamiento” no era un pedido puntual: “Nosotros tenemos la autorización de ese endeudamiento ya desde hace varios presupuestos, es una herramienta para afrontar rápidamente cualquier emergencia” y aclaró: “Que esté en el Presupuesto no quiere decir que se vaya a usar, de hecho, los ejercicios pasados tuvimos esa facultad y no lo hicimos porque no fue necesario”.

Más adelante, Robles afirmó que en su momento, tener esa herramienta “le sirvió a Río Gallegos para ser el primer municipio que pudo recibir los fondos que en su momento por la pandemia nos mandó Nación, y fuimos los primeros que pudimos suscribir un plan de facilidades cuando el gobierno de la provincia tenía esa política para el resto de los municipios”, dijo.

Asimismo, planteó que “en el contexto que tenemos, por ejemplo, si se presenta una oportunidad de avanzar sobre la obra pública que tanto nación como provincia dejaron sin financiar en Río Gallegos, como las cloacas, nosotros podríamos recurrir a buscar financiamiento afuera para poder hacerlo“, expresó al respecto.

Robles señaló que, por el contrario, “si no tenemos esa autorización, ningún organismo serio se sienta a evaluar esa posibilidad“, indicó sobre la posibilidad de un empréstito.