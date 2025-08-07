Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves se están presentado antes la justicia los sectores que irán en un frente electoral para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Dentro de exactamente 10 días deberán presentar las listas de candidatos.

La Opinión Austral pudo saber que uno de los sectores que se presentarán se denominará “Fuerza Santacruceña” y estará integrado por el Partido Justicialista, Kolina, Partido de la Victoria e Instrumento Electoral por la Unidad Popular.

NOTICIA EN DESARROLLO