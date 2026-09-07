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El Frente Sindical de las Universidades Nacionales confirmó la realización de un paro total de actividades para este martes 8 de septiembre en las Casas de Altos Estudios de todo el país. La medida fue impulsada tras el fracaso de la mesa paritaria concretada el pasado 1° de septiembre con representantes del Gobierno nacional, instancia en la que no se obtuvieron respuestas satisfactorias respecto al deterioro de los haberes del sector.

En la provincia de Santa Cruz, gremios como la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (ADIUNPA) —enmarcada en la federación nacional CONADU Histórica— ratificaron la adhesión a la huelga de 24 horas. La consigna de la jornada sintetiza el reclamo central de la comunidad educativa: “Sin salarios dignos no hay universidad pública posible”.

Financiamiento universitario

La medida de fuerza se inscribe en un escenario de prolongado conflicto salarial y presupuestario. Entre las demandas principales expuestas por las federaciones docentes y nodocentes figuran la apertura urgente de paritarias, la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y la actualización de las partidas destinadas al funcionamiento institucional y las becas estudiantiles.

El reclamo retoma el antecedente de la Ley de Financiamiento Universitario, iniciativa que el Congreso Nacional aprobó para garantizar la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las casas de estudio superiores y la recomposición periódica de los salarios. Sin embargo, la posterior no aplicación y objeción de la normativa por parte del Poder Ejecutivo Nacional profundizó el desfasaje económico de las instituciones educativas, derivando en continuas medidas de fuerza y en la paralización recurrente del dictado de clases.

Ante la falta de avances en las negociaciones oficiales, las organizaciones gremiales definieron un cronograma de visibilización que continuará en las próximas semanas. El esquema de acción contempla la realización de jornadas de clases públicas y movilizaciones hacia dependencias del Ejecutivo nacional, al tiempo que se comenzó a coordinar la convocatoria para concretar la 5ª Marcha Federal Universitaria durante los primeros días de octubre.