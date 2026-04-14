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Gremios estatales nucleados en el Frente Sindical se movilizaron este martes por la noche en Río Gallegos para pedir por paritarias.

En un reclamo que contó con decenas de trabajadores y trabajadoras, la columna de protestantes se convocó en pleno centro de la capital, en la avenida Pte. Néstor Kirchner y avenida San Martín, para posteriormente marchar hasta Casa de Gobierno. Lo hicieron sosteniendo antorchas y pancartas con la leyenda “paritarias ya”.

Los sindicatos piden una recomposición salarial urgente y el “cese de las medidas de ajuste”, advirtiendo que la mayoría de los sueldos de los trabajadores estatales ha quedado por debajo de la línea de pobreza.

Pese al vallado dispuesto en calle Alcorta, los trabajadores lograron avanzar y posicionarse frente a Casa de Gobierno.

Representantes sindicales, entre ellos de los gremios docentes (ADOSAC y AMET), judiciales y de Salud encabezaron la marcha, que inició pasadas las 20:00 horas. Un vallado posicionado en calle Alcorta impidió el ingreso hasta el frente de Casa de Gobierno, aunque al cabo de unos minutos los protestantes pudieron ingresar.

ADOSAC, uno de los gremios que mayor convocatoria tuvo durante la jornada, se encuentra cumpliendo un paro de 72 horas que se extenderá hasta este jueves.

En la previa, tras su congreso provincial, habían advertido que se exige una oferta salarial al gobierno que contemple una recomposición salarial real acompañada de una cláusula gatillo, en línea con la inflación. En ese sentido, el documento aprobado fue contundente al señalar: “Basta de congelamiento salarial, ningún docente bajo la línea de pobreza”.