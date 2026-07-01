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Los gremios que integran el Frente Sindical Santa Cruz realizaron este miércoles 1 de julio una movilización en Río Gallegos para reclamar por mejoras salariales, el respeto a la negociación paritaria y el cumplimiento de acuerdos alcanzados en distintos sectores de la administración pública.

La jornada comenzó con una concentración frente al Tribunal Superior de Justicia, donde participaron trabajadores judiciales, estatales y representantes de diversas organizaciones sindicales. Posteriormente, la manifestación se trasladó hacia la Casa de Gobierno, donde se desarrolló el acto central.

Los trabajadores marcharon hacia Casa de Gobierno. En la movilización, se unieron al reclamo de la policía. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Desde el sector judicial, los trabajadores manifestaron que la medida respondió a la pérdida del poder adquisitivo y, en el caso de los judiciales, reclamaron el cumplimiento de las Actas Paritarias N° 273 y 279, además de exigir mejoras salariales y condiciones laborales.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz informó que participó de la convocatoria junto a afiliados de distintos organismos provinciales. El gremio expresó su rechazo al “cierre unilateral“ de las negociaciones salariales, a la implementación de “incrementos por decreto” y a decisiones que, según sostuvo, afectan el ámbito de la negociación colectiva.

Durante el acto realizado frente a la Casa de Gobierno, la secretaria general adjunta de ATE Santa Cruz, Sandra Sutherland, afirmó que los sindicatos presentes en la movilización no suscribieron el incremento salarial dispuesto por el Ejecutivo provincial y destacó la participación conjunta de las organizaciones gremiales en la protesta.

La dirigente también convocó a continuar con las medidas de fuerza en distintos sectores de la administración pública como parte del plan de acción impulsado por el Frente Sindical.

Los gremios del Frente Sindical piden mejoras a las propuestas realizadas por el gobierno provincial. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

La movilización reunió a organizaciones sindicales que mantienen reclamos vinculados a la política salarial del Gobierno provincial y al desarrollo de las negociaciones paritarias, en un contexto de continuidad del conflicto entre el Ejecutivo y parte de los gremios estatales.