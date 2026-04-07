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En un acto realizado en Casa de Gobierno, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, realizó la entrega de 25 títulos de propiedad. La ceremonia se realizó en el Salón Blanco y el mandatario provincial estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen; y los presidentes del IDUV, Marcelo De La Torre; y del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay.

La iniciativa del Gobierno de Santa Cruz garantiza el acceso a parcelas con infraestructura de luz, gas y agua para vecinos que esperaban una respuesta habitacional desde el año 2018.

En su discurso, el gobernador destacó que la operatividad del Estado es la clave para superar el déficit habitacional en la capital. El plan contempla una frecuencia de adjudicación quincenal para agilizar el sueño de la casa propia en los barrios Chimen Aike y 22 de Septiembre en Río Gallegos.

Marcelo De La Torre, presidente de IDUV; Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz; Pedro Luxen, jefe de Gabinete; y Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial.

Vidal enfatizó que la reestructuración del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) tiene como único objetivo agilizar los trámites para la comunidad. “Esto se puede hacer cuando hay seriedad en la gestión, cuando hay proyección y cuando hay equipos de trabajo que realmente entienden que los vecinos necesitan respuestas y que nosotros estamos para dar esa respuesta”, sentenció el gobernador.

Asimismo, vinculó la entrega de tierras con la inversión previa en infraestructura básica realizada por las empresas estatales. “El año pasado tomamos la decisión de comenzar a hacer obras de servicio en cada uno de los barrios que estaban esperando hace 15 o 18 años. Porque después de la instalación de los servicios, venía esto: la entrega de tierra”, explicó Vidal, remarcando que “más allá de la difícil situación que atraviesa el país, el Estado no se puede detener”.

Otro de los vecinos beneficiados recibió el título, en manos del gobernador Claudio Vidal. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Transparencia en la adjudicación

El presidente del IDUV, Marcelo De La Torre, puso de relieve el compromiso técnico de las áreas de Tierras y la transparencia del proceso. “Estamos brindando un servicio a los vecinos que ya llevan comprando con mucho esfuerzo los materiales para poder construir sus sueños”, manifestó el funcionario ante las familias presentes.

El intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Bórquez, acompañó al gobernador en la entrega de uno de los títulos de propiedad.

De La Torre subrayó que se dio prioridad a quienes ya cuentan con insumos para edificar, optimizando el esfuerzo que realiza la provincia en llevar los servicios a cada lote. “Le estamos dando prioridad a aquellos vecinos que tienen los materiales comprados porque el Estado está haciendo un esfuerzo enorme en llevar los servicios a cada uno de los terrenos”, detalló, al tiempo que agradeció la paciencia de quienes esperaban su turno desde gestiones anteriores.

Continuidad del programa habitacional

Al cierre de la ceremonia, el gobernador impartió directivas precisas para que el ritmo de entregas no decaiga, independientemente de su agenda oficial. En tal sentido, la entrega de las restantes 25 parcelas que fueran anunciadas para el próximo jueves 9 de abril, fue reprogramada para la siguiente semana: “La próxima semana tenemos que estar haciendo la entrega de los próximos terrenos y por lo menos esto lo tenemos que hacer dos veces por mes. Esté yo o no esté en la localidad, quiero que ustedes lo sigan haciendo”, instruyó Vidal a su equipo de trabajo.

Pedro Luxen, jefe de Gabinete, hizo una de las entregas. FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, el mandatario recordó que esta línea de acción es integral y alcanza a toda la provincia a través del Consejo Agrario. “Esto va de la mano con el trabajo que está haciendo el Consejo Agrario Provincial en cada una de las comunas en donde se están entregando chacras y se va a seguir haciendo de la misma manera en todo lo que queda del año”, concluyó.