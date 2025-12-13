En este marco, el gobernador, acompañado por la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido , visitó la Universidad de San Andrés , y concretó una reunión de trabajo con representantes de la casa de altos estudios y de la empresa CGC .

Santa Cruz , mediante el gobernador Claudio Vidal , avanza en la conformación de un proyecto educativo estratégico que integrará el trabajo conjunto entre el sector público, privado y una prestigiosa institución académica del país, informó el Gobierno.

Del encuentro participaron Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC; Rodrigo Fernández, chief of staff; y Victoria Arnaude, directora de Relaciones Institucionales e Inversión Social. Por parte de la Universidad estuvieron presentes el rector Lucas Grosman, el director de la Escuela de Educación Ezequiel Gómez Caride y la directora de Extensión Universitaria María Eugenia Podestá.

La visita del Gobernador y del empresariado de CGC a la casa de altos estudios.

Por más educación

Desde el Gobierno se precisó que “la reunión tuvo como objetivo avanzar en el diseño de un proyecto destinado a fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes santacruceños”.

“La iniciativa contempla acciones orientadas a mejorar los entornos escolares, promover la formación docente continua, incorporar nuevas tecnologías y brindar mayores oportunidades de aprendizaje en toda la provincia”.

Provincia destacó la importancia del trabajo con el sector privado en el marco de la responsabilidad social empresarial, que ya tiene ejemplos concretos en Santa Cruz, como la construcción de la Escuela Secundaria N°43, obra que una empresa está llevando adelante con financiamiento propio y que permitirá brindar más espacios educativos para la comunidad. Este modelo colaborativo es el que se busca profundizar también en el desarrollo del nuevo proyecto educativo provincial.

Se precisó que la “Provincia continúa recuperando y ordenando un sistema educativo que estuvo abandonado durante muchos años, y que estas instancias de articulación representan un paso fundamental para seguir mejorando la calidad educativa y garantizar más oportunidades para los jóvenes santacruceños”.