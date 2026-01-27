El gobernador Claudio Vidal puso en funciones a los nuevos ministros de Economía Ezequiel Verbes y de Trabajo Juan Mata El gobernador de Santa Cruz encabezó el acto de asunción de los flamantes ministros de Economía y de Trabajo. Vidal subrayó la trayectoria de Mata en Las Heras y habló de él como su compañero y amigo a quien conoce hace 15 años. Además destacó el trabajo de Verbes en la cartera laboral con la Ley de empleo local 90/10 en marcha.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la ceremonia que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el mandatario santacruceño, Claudio Vidal, acompañado por su Gabinete, tomó juramento a Ezequiel Verbes como ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, y a Juan Mata como ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ambos sucederán en los cargos a Marilina Jaramillo y Ezequiel Verbes, respectivamente.

Tras el juramento de rigor, ambos funcionarios manifestaron el compromiso con la gestión y con cada una de las premisas de trabajo que les encomendó el titular del Ejecutivo provincial.

Posteriormente, el gobernador Claudio Vidal hizo uso de la palabra, señalando en primera instancia que lo acontecido forma parte de la nueva conformación y consolidación de su equipo de trabajo.

Asimismo, destacó la trayectoria de Juan Mata, reconocido dirigente de Las Heras, a quien consideró un compañero y amigo que conoce hace 15 años.

“Sos una persona que conoce el funcionamiento de lo que fue la Secretaría de Estado de Trabajo y que actualmente es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia. Sos un trabajador, un actor importante también en la zona norte, reconocido en la actividad del sector privado, pero también tenés muchísimos amigos, que es lo que te dio la vida política dentro del Estado”, manifestó de manera cálida el gobernador.

En ese sentido, agregó: “Creo fielmente que vas a seguir el camino que comenzó a diseñar Ezequiel (Verbes) con los demás actores de este gobierno. El ministerio está ordenado“.

No sólo tuvo palabras emotivas para Mata, sino que hizo lo propio con Ezequiel Verbes, a quien le expresó su agradecimiento por el trabajo realizara al frente de Trabajo.

En otra parte del discurso, el mandatario habló sobre la situación actual del país, contexto que obliga a estar preparado para afrontar distintas circunstancias. “Nos toca gobernar en un momento muy difícil y es fácil hablar desde el otro lado. No es fácil gobernar en un momento en donde sabemos que para poder salir adelante dependemos solamente de nosotros y que no tenemos esa cantidad de dinero extra que enviaban años atrás. Es difícil, pero creo fielmente en lo que estamos haciendo. Sé que lo vamos a lograr porque no es una tarea imposible”, resaltó.

Ezequiel Verbes.

Más adelante, Vidal hizo un llamado a la reflexión, indicando que muchas cosas de las que hoy suceden no tendrían lugar “si no tuviéramos una Justicia cómplice de las malas prácticas“. “Hay cosas que no permiten que nuestro país avance. Cualquier juez milita políticamente sin entender la dirección de los poderes y la libertad que tiene cada uno de los mismos”, añadió. A la vez, sostuvo la falta de imparcialidad de la Justicia cuando se trata de actuar sobre los municipios de la provincia y las obligaciones que tienen los mismos con las Cajas de Servicios Sociales y Previsión Social.

El gabinete del gobernador Claudio Vidal.

Finalmente, instó a seguir trabajando para consolidar una provincia mejor para los santacruceños.