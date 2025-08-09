Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, visitó este viernes la nueva sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), ubicada en la calle Don Bosco al 300 de Río Gallegos. Estuvo acompañado por el director Ejecutivo, inspector general Alejandro Roque Carrasco; el director General de Administración, subprefecto José Feliciano Gordillo; y el presidente de Distrigas, Marcelo De la Torre.

Durante el recorrido, Vidal destacó que este nuevo espacio permitirá centralizar el trabajo de las Direcciones Generales del SPP, mejorando la coordinación interna y brindando mejores condiciones laborales a todo el personal. “Es una señal clara de que el diálogo, la gestión y la firmeza dan resultados. Necesitamos proyectarnos hacia el futuro”, afirmó el mandatario.

Un proyecto que consolida la política penitenciaria

La creación de la Jefatura propia es un paso clave en el proceso de jerarquización del Servicio Penitenciario Provincial, fundado hace apenas cinco años. La sede fue cedida gracias a un trabajo interministerial entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

Esta iniciativa busca no solo optimizar el funcionamiento administrativo, sino también fortalecer la gestión operativa de la fuerza, permitiendo que los procesos internos se realicen de manera más ágil y eficiente. Con estas instalaciones, el SPP contará por primera vez con un espacio que concentra todo su comando central.

Un trabajo que viene de meses atrás

En octubre de 2024, el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, junto a autoridades penitenciarias, recorrió las obras del edificio para supervisar los avances y ajustar criterios constructivos. El objetivo era garantizar que la nueva sede respondiera a las necesidades específicas de la fuerza.

En esa instancia, se remarcó que la concentración de las Direcciones Generales en un solo lugar marcaría un hito para la historia del SPP, mejorando la capacidad de gestión y la comunicación interna. La puesta en marcha de esta jefatura representa la concreción de ese objetivo.