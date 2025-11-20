Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó -en el Salón Blanco de Casa de Gobierno- el acto de toma de juramento de la nueva ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio. Durante la ceremonia también asumieron Cristian Brizic como Director de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) y Juan Carlos Berasaluce como titular de Distrigas S.A.

Soledad Boggio (derecha) se suma al gabinete provincial.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, funcionarios del gabinete provincial, autoridades de distintos organismos y familiares de los nuevos responsables de áreas estratégicas del Gobierno. “Es tiempo de renovar, oxigenar y mejorar la administración pública“, afirmó Vidal.

El gobernador Vidal agradeció a los equipos de trabajo y a los funcionarios salientes por su compromiso en tiempos difíciles, destacando especialmente la labor realizada por María Cecilia Borselli en la Secretaría General de la Gobernación. “Fuiste de las primeras que nos dijo que sí cuando llegamos al Estado, y lo hiciste muy bien. Estoy eternamente agradecido“, expresó.

El flamante titular de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), Cristian Andrés Brizic. En la foto, con Vidal y Álvarez.

El mandatario afirmó que los cambios anunciados responden a la necesidad de fortalecer la gestión provincial. “Es muy importante poder renovar, oxigenar las instituciones y mejorar los servicios. Han sido dos años muy difíciles, con condicionamientos nacionales y errores propios. Pero sabemos mirar hacia adentro, reconocer lo que falta y seguir adelante con trabajo“, sostuvo.

El nuevo presidente de Distrigas SA, Juan Carlos Berasaluce.

También subrayó que, tras las últimas elecciones, el mensaje de la ciudadanía fue claro: “Hay cosas que nunca se hicieron y llegó el momento de corregir“. Al dirigirse a la flamante ministra Secretaria General, Vidal resaltó su trayectoria dentro de la administración pública. “Soledad es trabajadora de carrera. Me dijo: ‘Toda mi vida me preparé para ser ministra‘. Bienvenida: a trabajar“.

A Juan Carlos Berasaluce, nuevo titular de Distrigas, el Gobernador le expresó su respaldo subrayando: “Sé que sos una excelente persona y un gran trabajador. Te toca un área clave, con un reclamo generalizado sobre el acceso al servicio. Vamos a acompañarte”. En cuanto a Cristian Brizic, flamante presidente de agencia de recaudación ASIP, Claudio Vidal señaló que su designación representa una decisión de poner en valor la carrera administrativa.